Estado muda 4º DP de Santo André do bairro Jardim para a Vila Guiomar

Do Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 00:01



O 4º DP (Distrito Policial) de Santo André, no bairro Jardim, mudou de endereço em agosto, passando a atender o público na Praça Ministro Salgado Filho, 674, na Vila Guiomar, em prédio onde antes funcionava a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) – instalada desde julho na Rua Laura, 452, no Centro.



Depois de 17 anos com sede na Rua Catequese, e alvo de diversas polêmicas sobre possível troca de imóvel, desta vez a novidade agradou aos andreenses. A equipe de reportagem visitou a unidade ontem e ouviu sete pessoas que aguardavam por atendimento. Segundo os usuários, a mudança para um espaço que é perto do anterior não trouxe tantas dificuldades de locomoção.



Uma mulher que preferiu não se identificar disse que novo prédio é maior que o anterior, mais arejado e que, para ela, não fez diferença a mudança de endereço. “Infelizmente já estive na delegacia em outra oportunidade. Para mim tanto faz, uma é perto da outra”, ressaltou.



Questionada sobre o motivo da mudança, a SSP (Secretaria da Segurança Pública) informou que o prédio na Rua Catequese era locado pela Prefeitura de Santo André e foi devolvido ao locador. Em nota, a pasta afirmou que o novo endereço “está apto para abrigar a unidade policial e a mudança não trouxe prejuízo aos trabalhos policiais e/ou ao atendimento à população”.



A SSP explicou ainda que a Prefeitura mantém algumas unidades policiais no município, como era o caso do 4º Distrito Policial e recentemente o Paço assumiu a responsabilidade da locação de um prédio para abrigar a DDM. “Para assumir a responsabilidade de manter a unidade (de defesa da mulher), a Prefeitura desonerou-se da manutenção do 4º DP, agora a cargo do Estado, responsável pela locação”, explicou a pasta, em nota.



A Prefeitura, por sua vez, esclareceu que o imóvel da Rua Catequese é alugado e foi devolvido ao proprietário após acordo com o governo do Estado para a transferência do DP.