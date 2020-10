Em live, Marinho ignora imbróglio jurídico sobre aliança com PTB

Júnior Carvalho

08/10/2020 | 00:09



O PT de São Bernardo sinalizou que deve ir às últimas consequências para viabilizar a aliança com o PTB, vetada pela direção nacional da legenda petebista. Ontem à noite, o ex-prefeito e candidato ao Paço do petismo, Luiz Marinho, fez live nas redes sociais com a participação de Ana Paula Lupino (PTB), sua candidata a vice, e sequer comentou sobre o imbróglio jurídico que rodeia a chapa.

No início da semana, o MPE (Ministério Público Eleitoral) se manifestou nos autos do julgamento da candidatura de Marinho e deu parecer pela impugnação da chapa Marinho-Ana Paula. A promotoria teve como base a decisão do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que formulou resolução proibindo aliança do partido com diversas legendas, entre elas o PT.

Apesar do impasse, a área jurídica da campanha de Marinho decidiu brigar na Justiça para manter a petebista na vice. O argumento é o de que a resolução do mandatário petebista foi editada a menos de seis meses do pleito, o que poderia contrariar a legislação eleitoral. O julgamento da viabilidade da chapa está na mesa do juiz Rodrigo Faccio da Silveira, da 174ª Zona Eleitoral de São Bernardo.

Durante a transmissão ao vivo no Facebook, Marinho e Ana Paula conversaram sobre agendas de campanhas realizadas de forma separada e até comentaram sobre a escolha pela chapa. “Hoje (ontem) estive no Batistini e foi muito bom. A gente caminhou, conversou com as pessoas. Elas nos acolheram muito bem. Por onde passamos, eu levo os seus abraços e perguntam quando você passará por lá”, disse Ana Paula, que emendou: “As mulheres estão muito felizes em ver uma mulher na vice, se sentem representadas”. Marinho concordou: “O lugar da mulher é onde ela quiser”.

O Diário apurou que o setor jurídico da campanha petista deve apresentar até o fim da semana sua versão sobre a contestação da promotoria eleitoral ao pedido de impugnação.