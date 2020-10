Em Diadema, pai e filho pedem votos a candidatos a prefeito distintos

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 00:10



Vereador por quatro mandatos em Diadema, José Dourado (PSDB) desistiu de disputar o pleito deste ano para apoiar a candidatura do filho, Fagner Dourado, o Nego (PSDB), na concorrência por vaga na Câmara. Ocorre que os dois estão em campos opostos quando o assunto é a corrida ao Paço.



Mesmo pai e filho sendo do mesmo partido, cada um decidiu apoiar um prefeiturável diferente. Secretário de Segurança Alimentar do governo do prefeito Lauro Michels (PV), Zé Dourado aderiu à campanha do candidato governista à sucessão do verde, o presidente da Câmara, Pretinho do Água Santa (DEM). O tucanato, porém, tem como prefeiturável o também vereador Ricardo Yoshio, projeto defendido por Nego nas ruas.



Apesar disso, ambos garantem que a parceria de pai e filho foi mantida na campanha. “Eu consigo lidar bem (com o fato de o pai estar em outra campanha). Meu pai tem me ajudado como ele pode, da forma que consegue. Ele decidiu ir com o Pretinho, que é um cara do bem, não tenho o que falar dele. Só acho que ele vem (candidato) no momento errado”, frisou Nego.



Por causa da pandemia de Covid-19, Zé Dourado, 70 anos, tem evitado participar de todas as atividades de forma presencial. O ex-parlamentar, que também foi presidente da Câmara, garante que tem pedido votos para Pretinho e para o filho, de casa, por telefone. “É natural. O Nego é ele, e eu sou o Zé Dourado. A política é assim, afinal de contas a gente vive na democracia. Quando dá certo de a gente caminhar juntos na eleição, maravilha. Mas neste ano não foi possível. Não é porque cada um está de um lado que vamos atrapalhar um ao outro”, minimizou, ao emendar que chegou a se preocupar com essas divergências quando decidiu apoiar Pretinho. “Quando o Pretinho pediu o meu apoio, eu disse: ‘Eu apoio, mas meu candidato a vereador é o Nego’. E ele (Pretinho) entendeu. Se houvesse alguma resistência, eu nem apoiaria (o candidato do governo).”



Fiel aliado do ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos (PSDB), Zé Dourado tentou a reeleição, sem sucesso, na eleição de 2016 – recebeu 1.935 votos. Naquela época, porém, o partido registrou uma das suas piores fases em duas décadas – não elegeu nenhum representante para o Legislativo diademense.