Ecovias foca em soluções para aumentar segurança do SAI

Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 07:00



Imprudência e desatenção de motoristas e pedestres são as principais causas de acidentes no SAI (Sistema Anchieta Imigrantes), que há 22 anos é administrado pela Ecovias. Segundo a concessionária, 60% dos atropelamentos nas rodovias acontecem a menos de 500 metros das passarelas. Além disso, entre os acidentes mais comuns em 2019 nos trechos que cortam o Grande ABC, destacam-se as colisões traseiras (550) e os choques com alguma estrutura física, como guardrail ou placas (400). A desatenção dos motoristas também causou 111 engavetamentos no ano passado.

Gerente de atendimento ao usuário da Ecovias, Fernando Ferreira destaca que uma viagem segura depende de diversos fatores. “A segurança na via precisa de ações em conjunto, como infraestrutura adequada para que o motorista faça seu trajeto, equipe operacional à disposição, policiamento e a educação no trânsito, que são pontos que a Ecovias explora bastante”, comenta.

Outro aspecto importante, segundo o especialista, é a concentração do motorista. “Temos que lembrar que não estamos sozinhos na via. O celular, por exemplo, é um grande concorrente da atenção, as paisagens que temos no entorno também são, por isso é importante estar atento aos retrovisores e à sinalização. Esses itens fazem muita diferença na segurança”, pontua Ferreira.

As condições climáticas, em especial a neblina, também podem oferecer riscos ao usuário. Por isso, a Ecovias possui equipamentos meteorológicos posicionados estrategicamente para medir a intensidade da neblina e acionar a Operação Comboio, nos casos em que a visibilidade é menor do que 100 metros. Neste caso, é feito bloqueio nas praças de pedágios e grupos de veículos são acompanhados desde o trecho de Planalto até a Serra. A recomendação é reduzir a velocidade, manter o farol baixo e observar a sinalização. A concessionária ressalta que jamais o motorista deve parar o veículo na pista.

Em caso de acidente, Ferreira explica que a Ecovias tem estrutura para prestar atendimento. “A concessionária está preparada para atender desde simples chamado de socorro mecânico até os acidentes de alta relevância. Temos equipes em pontos estratégicos para que o socorro chegue rápido.”

A segurança no sistema como um todo está apoiada em um conjunto com mais de 10 mil equipamentos entre câmeras de monitoramento – são 180 dedicadas apenas ao tráfego –, ambulâncias, viaturas de apoio e socorro, painéis luminosos, dispositivos que retiram dos túneis automaticamente fumaça e o gás carbônico, entre outras iniciativas.

As preocupações com a segurança do sistema vão desde o monitoramento das vias, 24 horas por dia, até a manutenção de pavimento adequado para o tráfego dos veículos, além de dar condições adequadas à atuação dos órgãos de fiscalização. “Ser o administrador do SAI é prover infraestrutura de qualidade e garantir a manutenção do sistema como um todo”, explicou o diretor superintendente da Ecovias, Ronald Marangon.

Desde o início da concessão do SAI a Ecovias mantém o PRA (Programa de Redução de Acidentes), que compreende, entre outras medidas, a reunião semanal de profissionais de diversas áreas da empresa que analisam cada ocorrência de forma individual e discutem medidas que garantam a segurança viária dos usuários.

Também fazem parte da iniciativa a instalação de barreiras rígidas e plantio de sansão do campo, em trechos estratégicos, para impedir travessia pela rodovia; melhorias em passarelas de pedestres; correções geométricas e melhorias em infraestruturas viárias; iluminação e manutenção. São realizados estudos da velocidade máxima permitida e de fiscalização, com pedidos junto à Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo) e DER (Departamento de Estradas de Rodagem) para instalação de radares fixos e móveis, redução da velocidade máxima permitida e operações especiais.

Já as ações educativas incluem campanhas de conscientização nas rodovias como distribuição de coletes refletivos, ações de saúde e segurança viária para caminhoneiros e motociclistas, café na passarela voltado para pedestres, atividades na minipista de trânsito para crianças, entre outros projetos voltados à segurança viária de todos os usuários.