Diocese autoriza retomada de batismo e casamento na região

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 07:00



A Diocese de Santo André, responsável pelas igrejas do Grande ABC, autorizou a retomada de novas celebrações, como o batismo e casamentos, que estavam suspensos desde março por causa da pandemia do novo coronavírus. A volta dos serviços nas 106 paróquias da região será de forma gradual e de acordo com a condição e calendário de cada igreja, respeitando os protocolos de higiene para evitar a proliferação da Covid-19.

As celebrações matrimoniais precisam seguir algumas regras presenciais, como a utilização de máscaras, álcool gel, distanciamento físico e o limite de pessoas em cada igreja, que poderá receber até 30% da capacidade total. Ainda de acordo com o comunicado, que foi direcionado para todas as paróquias, as alianças deverão ser manipuladas exclusivamente pelos noivos.

Já com relação aos encontros de preparação do casamento, a Diocese recomenda que seja realizada ainda virtualmente e, caso não seja possível, os noivos ficam dispensados da participação deste curso.

Já os encontros de pastorais, movimentos ou grupos de oração, também estão autorizados para retomar as atividades. De acordo com a Diocese, o tempo de duração destes cursos não podem passar de uma hora em casa paróquia.

Com relação à crisma e à catequese de jovens e adultos, as atividades só serão retomadas em 2021. Para a crisma, cada paróquia deverá agendar a celebração das atividades até o dia 30 de novembro, informando o número de crismandos à Diocese, período de formação ou a data que irão concluir e o local que ocorrerá a celebração com o número de participantes, contando com os padrinhos e pais.