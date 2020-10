Sonda deixa lojistas permanecerem até dezembro; advogado quer indenização

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



08/10/2020 | 00:05



Há cerca de um mês, o supermercado Sonda da Avenida Pereira Barreto, em São Bernardo, avisou os 30 comerciantes instalados na Galeria ABC Mix, anexa à loja, que teriam de deixar o local até 4 de outubro devido à reforma que trará perfil diferente de estabelecimentos. Preocupados, lojistas procuraram o Diário para expor indignação, uma vez que muitos deles estão lá há 15 anos, e também pelo fato de a determinação vir em meio à pandemia do novo coronavírus. Eles pediram para ficar ao menos até dezembro.

Às vésperas da data, o Sonda os informou que poderiam permanecer por mais três meses. “Fomos surpreendidos. Disseram que demoraram a nos comunicar porque estavam revendo cronograma de obras. Eu não tinha arrumado outro espaço, então para mim foi bom, mas tem gente que firmou contrato de aluguel por um ano e em outro lugar e pagou três meses adiantados”, contou lojista que pediu sigilo.

Advogado especializado em direito empresarial, Juan Alexandre Suarez informou que irá reiterar notificações ao Sonda para pleitear o direito de indenização por meio do fundo de comércio. “Quem permanece no local por mais de cinco anos, com pelo menos três anos na mesma atividade, tem direito a receber o equivalente à média de faturamento mensal multiplicado por 15 a 20 vezes”, explica.

Procurado, o Sonda não se manifestou.