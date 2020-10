Reserva no Cruzeiro, Marllon deve ser emprestado pelo Corinthians para a Ponte

07/10/2020 | 19:40



Na semana passada, o executivo de futebol Gustavo Bueno afirmou que a Ponte Preta estava em busca de reforços para o sistema defensivo, um dos piores do Campeonato Brasileiro da Série B. O nome escolhido pela diretoria foi o do zagueiro Marllon.

O jogador de 28 anos pertence ao Corinthians e está emprestado ao Cruzeiro, onde é apenas a quinta opção do técnico Ney Franco. Para que o martelo seja batido, falta apenas a liberação do clube mineiro, o que deve acontecer ainda nesta semana.

Entre Ponte Preta, Corinthians e Marllon está tudo acertado. O jogador, que possui contrato com o time do Parque São Jorge até dezembro de 2021, será emprestado até o fim da Série B .

Marllon é um velho conhecido da torcida da Ponte. Ele atuou no clube em 2017, fazendo parte do elenco vice-campeão paulista, mas também foi rebaixado no Brasileirão. Ao todo, foram 53 partidas e um gol. Revelado nas categorias de base do Flamengo, o zagueiro ainda tem passagens por Boavista, Rio Claro, Santa Cruz, Capivariano, Atlético-GO e Bahia.

Apesar de estar na terceira colocação, com 24 pontos, a Ponte Preta tem uma das piores defesas da Série B, com 18 gols sofridos em 14 jogos. Wellington Carvalho, Luizão, Alison e Léo são as atuais opções para o setor, além de Rayan, que está machucado.