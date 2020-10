Linha 4-Amarela disponibiliza Wi-Fi gratuito em cinco estações

07/10/2020 | 19:28



Pelo menos cinco estações da Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo começaram a disponibilizar Wi-Fi de graça aos passageiros a partir desta terça-feira, 6. O sinal de internet já está disponível nas plataformas e mezaninos das estações São Paulo-Morumbi, Butantã, Faria Lima, Pinheiros e Fradique Coutinho.

Para usar a internet gratuitamente, é necessário fazer apenas um rápido cadastro com nome, e-mail, data de nascimento e telefone, segundo a ViaQuatro, concessionária que opera a Linha 4-Amarela. O cadastro também pode ser feito por meio de perfis de redes sociais. A conexão pode ser usada por 30 minutos e renovada por igual período sem tempo de espera.

"Apoiamos toda iniciativa para valorizar a experiência de viagem do passageiro, mas alertamos que caminhar e usar o celular ao mesmo tempo, principalmente nas escadas rolantes e fixas pode causar acidentes. Segurança em primeiro lugar", disse Hamilton Trindade, gestor de atendimento da ViaQuatro.

A iniciativa é uma parceria entre o Quicko App, primeiro roteirizador intermodal gratuito do mercado brasileiro, com a Eletromídia, empresa líder no segmento OOH (out-of-home) no País, e a ViaQuatro, concessionária que opera a Linha 4-amarela.

A meta é expandir gradualmente a conexão também para as outras cinco estações. No entanto, dentro das composições, não há previsão para funcionamento do sinal de internet.

Linha 4-Amarela

Conta com 10 estações: São Paulo-Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis-Mackenzie, República e Luz. Ela faz integração com as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô e com as linhas 7-Rubi, 9-Esmeralda e 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).

Serviço Free Wi-Fi

Disponibilizado pelo Metrô de São Paulo, o serviço de internet sem fio gratuito também está presente em pelo menos 40 estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás.

Para fazer o login, o usuário precisa informar: nome, e-mail, telefone e CPF. A partir do cadastro criado, a pessoa será reconhecida automaticamente pelo sistema em qualquer uma das estações que oferecem o acesso.