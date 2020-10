Escolas realizam festa de Dia das Crianças em sistema drive-thru

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



07/10/2020 | 18:51



Com as aulas virtuais por conta da pandemia do novo coronavírus, as escolas Cirandinha e Drummond, ambas na Vila Bocaina, em Mauá, promoveram nesta semana o Drive-thru das Emoções. A atividade, que tem viés solidário, uniu a festa para arrecadar alimentos que serão destinados a instituições, ao reencontro com os alunos, mesmo que através da janela do carro.

A ação ainda presenteou as crianças de 0 a 14 anos com jogos educativos, fazendo alusão ao Dia das Crianças, celebrado na próxima segunda-feira (12). De carro, os estudantes passavam em frente as escolas e eram recebidos pelos profissionais com música e alegria.

Com cinco horas de duração, cerca de 250 alunos “mataram a saudade”, ao menos, das professores e da fachada das unidades educacionais. Coordenadora do Colégio Drummond, Renata Martin, 46 anos, revelou que o que mais chamou atenção foram as lágrimas de emoção do reencontro. “Foi um momento muito lindo, único e emocionante. Depois de seis meses longe de cada olhar pudemos rever nossos alunos e não tem como descrever o que cada um de nós, funcionários, familiares e estudantes sentimos nesse momento”, contou a coordenadora.

Em julho, a escola Cirandinha realizou ação parecida, denominada Drive-thru da Saudade. Proprietária da unidade, Camila Latorre de Andrade, 38, afirmou que os alunos “são o combustível” dos profissionais. “Pudemos rever, mesmo que um pouquinho, aqueles que nos alegram todos os dias”.