Diário faz parceria e ganha programa sobre culinária

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



07/10/2020 | 16:53



A partir de hoje, às 16h, o Facebook do Diário (@jornaldgabc) terá nova atração. Cheia de sabor, aliás. É a webserie Comidas Típicas do Brasil. A parceria com o jornal faz parte do processo de digitalização pelo qual passa a empresa. O programa será transmitido às quartas-feiras, às 16h, ao vivo. Depois poderá ser conferido nas outras plataformas, como YouTube (Dgabctv), Instagram (@diariodograndeabc) e no site www.dgabc.com.br.

Focada em comida brasileira, a webserie foi criada por Victor Barros, 32 anos. Natural de Goiás e morador de Portugal há oito anos, é apaixonado e curioso por gastronomia. “Todos os dias saio para experimentar comida diferente, hábito que foi prejudicado pela pandemia (do coronavírus), por isso resolvi investir no ‘fogão virtual’, assim continuo a falar e ter algum convívio sobre o tema”, conta. Ele criou o canal no YouTube Desafio Gastronômico pelo Mundo para abordar o assunto. Dentro da plataforma, a webserie Comidas Típicas está em sua versão brasileiríssima. Os chefs convidados – na edição de hoje é Lia Quinderé, do Ceará – fazem receitas, mas o encontro a distância serve para, principalmente, oferecer muita informação sobre a culinária de cada Estado.

Durante as conexões com especialistas, Barros conheceu o jornalista Joaquim Alessi, 62, profissional com vasta experiência na área e que trabalhou no Diário em duas ocasiões: 1981 e 2001. O comunicador foi convidado, a princípio como participante, e depois como apresentador da atração. “Não cozinho, mas tenho conhecimento sobre o tema como bom ‘comilão’ que sou. O objetivo é, com a apuração jornalística, levantar o máximo de curiosidades sobre o que estamos tratando, seja para falar de temperos, seja para abordar o modo de preparo das comidas, que interfere em várias áreas, como comportamento humano, economia. Prezamos pela regionalidade”, explica.

DIGITALIZAÇÃO

Professor de tecnologia e sistema de informação, Victor Barros é entusiasta do processo virtual. “É riquíssimo tudo o que a internet e as redes sociais têm permitido alcançar no quesito acesso a conteúdo e também a acervos de grandes jornais. A democratização da informação é um ganho para a sociedade”, acredita. “Os dados na internet ficam na memória, são passados de geração para geração de forma mais rápida”, completa.

Segundo ele, a parceria com o jornal ajuda a tornar realidade o objetivo inicial da criação do programa de culinária, que é levar informação de qualidade para as pessoas que precisaram se isolar por causa da pandemia. “Também conectar a todos que, assim como eu, são apaixonados por gastronomia e, claro, trocar experiências.”

Joaquim Alessi também aposta que a digitalização do impresso é essencial. “É um verdadeiro desafio, especialmente para quem começou há muito tempo na área, que passou por processos como editoração eletrônica, por exemplo. Por isso, Alessi bate palmas para a iniciativa do jornal. “O Diário vai crescer muito mais ao mesclar a demanda da juventude com a experiência dos mais antigos, sem deixar de valorizar a regionalidade. Está no caminho certo”, comentou o jornalista.