Atores de Barrados no Baile se pronunciam após Jessica Alba revelar regra bizarra no set da série: - É a coisa mais estúpida que já ouvi

07/10/2020 | 16:10



Jessica Alba disse durante uma entrevista recente que havia recebido uma instrução bizarra quando participou da série Barrados no Baile, em 1998. Ela afirmou que não podia olhar nos olhos dos atores principais e, caso não respeitasse essa regra, ela seria jogada para fora do set.

Com isso, não demorou para que alguns atores da produção de sucesso se pronunciassem sobre o assunto - e desmentissem a atriz. Jason Priestley, por exemplo, que viveu o Brandon Walsh, marcou presença no programa de rádio The Roz & Mocha Show e disse o seguinte, segundo informações da People:

- Eu não sei quem disse para Jessica Alba não olhar para a gente.

Em seguida, os apresentadores questionaram o ator se alguém da panelinha deles fez isso preventivamente porque pensaram que era isso que vocês queriam.

E ele respondeu:

- Aparentemente alguém fez isso porque achou que era algo a se fazer.

Eu não sei qual foi a experiência de Jessica Alba em nosso programa como estrela convidada. Sei que certamente nunca a teria feito se sentir assim.

Sempre me esforcei para garantir que nossos convidados sempre se sentissem incrivelmente bem-vindos.

Eu sempre iria falar com eles e garantir que eles soubessem que este era um lugar onde queríamos que eles tivessem sucesso porque eu já estive em sets o suficiente como astro convidado, e sempre apreciei quando os [atores] principais no set vieram e me fizeram me sentir assim.

O ator ainda não se recorda de ter dividido a cena com Jessica em Barrados no Baile:

Acho que nem trabalhei com ela. Ela estava em um enredo com o qual eu não tive nada a ver, então não sei qual foi a experiência dela no programa, mas lamento que isso tenha acontecido para ela e parece realmente incongruente com tudo o que aconteceu na nossa série.

Já Ian Ziering, que viveu Steve Sanders na série, disse o seguinte para a People:

Não estou duvidando dela, mas duvido que isso tenha vindo de qualquer membro do elenco.

Talvez tenha vindo de algum terceiro assistente do diretor que decidiu flexionar um pouco e disse: Por favor, não olhe para os atores. Essa é a coisa mais estúpida que já ouvi.

E conhecendo as pessoas com quem trabalhei durante toda a minha vida, ninguém jamais diria isso. É impossível até mesmo pensar em pedir isso para a alguém - particularmente Jessica Alba! - não olhar para eles.

