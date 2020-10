Viúva de baterista do Lagum anuncia gravidez: Lembrar do papai todos os dias

07/10/2020 | 15:11



Breno Braga, baterista da banda Lagum, conhecido como tio Wilson, morreu aos 33 anos de idade após uma parada cardiorrespiratória. Ellen Cassim, viúva do músico, anunciou nessa quarta-feira, dia 7, que está grávida, por meio de um vídeo no qual o baterista aparece ao lado dela ao descobrirem a gravidez.

No Instagram, Cassim escreveu:

Titios e titias, muito prazer! Mamãe ainda não sabe se sou a Bárbara, como o papai queria pra chamar a tigresa, ou se sou o José, como ela quer, para ser igual ao meu papai e usar pochete e meia na canela. A verdade é que eles me queriam com muita saúde e aqui estou... crescendo para devolver o sentindo da vida para a mamãe. Para lembrar todos os dias o tamanho do amor de Deus por ela e que juntos vamos seguir em frente e lembrar do papai todos os dias!