Primeira esposa de Eddie Van Halen faz homenagem ao guitarrista: Minha vida mudou para sempre quando conheci você

Valerie Bertinelli, ex-mulher de Eddie Van Halen, usou as redes sociais para lamentar a morte do guitarrista. Eles foram casados por mais de 20 anos e se separaram em 2001.

40 anos atrás, minha vida mudou para sempre quando te conheci. Você me deu a única luz verdadeira em minha vida, nosso filho, Wolfgang, escreveu ela, que publicou uma foto dos dois com o filho ainda pequeno nos braços.

E completou:

Durante todos os tratamentos desafiadores contra o câncer, você manteve seu espírito lindo e aquele sorriso travesso. Eu sou muito grata por Wolfie e eu termos sido capazes de te abraçar em seus últimos momentos. Eu vou te ver em nossa próxima vida, meu amor.

Eddie morreu na última terça-feira, dia 6, aos 65 anos de idade, vítima de um câncer na garganta. Wolfgang anunciou nas redes sociais a morte do pai:

Não acredito que tenho de escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer esta manhã. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido. Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e eu acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Eu te amo muito, pai, escreveu.

Ozzy Osbourne também falou sobre a morte do lendário guitarrista. No Twitter, o artista deixou seu tributo:

Um dos caras mais legais com quem já trabalhei e compartilhamos muitas risadas juntos. Sua influência na música e especialmente no violão tem sido incomensurável. Ele era uma lenda absoluta Eddie, vejo você do outro lado, meu amigo. Com amor, Ozzy