Anna Kendrick é a celebridade mais perigosa para se buscar na internet em 2020

07/10/2020 | 15:10



Pesquisar o nome de algumas celebridades pode ser uma tarefa extremamente perigosa para os internautas - isso porque muitos crimonosos aproveitam essas buscas para atrair vítimas para seus golpes cibernéticos! E, em 2020, o nome mais arriscado de se pesquisar é o da atriz Anna Kendrick, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de antivírus McAfee e divulgada na última terça-feira, dia 6.

A pesquisa para conferir os nomes mais perigosos de serem buscados na internet é realizada pela empresa anualmente, mostrando quais são as celebridades mais usadas naquele ano para atrair fãs e curiosos para sites de segurança duvidosa. Em 2020, a atriz norte-americana que ganhou fama ao estrelar filmes como Crepúsculo e A Escolha Perfeita , além de séries como Love Life, foi identificada como a Celebridade Mais Perigosa da web - mas ela não é a única!

A pesquisa mostra ainda outros nove famosos que foram usados pelos criminosos para atrair novas vítimas para seus golpes. Entre eles, estão outros atores como Blake Lively, Kate McKinnon e Julia Roberts, músicos como Sean Combs, Mariah Carey, Justin Timberlake, Taylor Swift e Jason Derulo e, por fim, o apresentador Jimmy Kimmel.

De acordo com esse estudo, o resultado da lista deste ano foi diretamente influenciado por conta da quarentena adotada como medida de contenção do novo coronavírus já que, com o aumento do tempo em casa, muitas pessoas passaram a usar mais a internet e procurar por mais formas de entretenimento.

Por exemplo, o nome de Anna Kendrick teve um aumento no número de pesquisas estaria relacionado às buscas pelo filme A Escolha Perfeita, o que chamou a atenção dos criminosos. Outra situação similar é a presença de Mariah Carey e Taylor Swift na lista, já que as duas cantoras lançaram álbuns novos durante a pandemia.

Tome cuidado da próxima vez que for pesquisar algum desses nomes na internet!