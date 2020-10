Redação

Do Rota de Férias



07/10/2020 | 14:48



Piracaia (SP) lidera a lista das cidades mais hospitaleiras do Brasil, seguida por Domingos Martins (ES) e Barretos (SP). Os dados fazem parte de uma pesquisa do Airbnb que compilou notas dadas pelos hóspedes às acomodações entre junho de 2019 e junho de 2020.

De acordo com a plataforma, desde maio deste ano tem sido observada uma maior preferência por casas de campo e em cidades menores de praia, a até 300 km dos centros urbanos. Em muitos casos, são famílias em busca de um refúgio fora da cidade grande e, ao mesmo tempo, com boa infraestrutura (como conexão à internet), para conciliar férias com trabalho em home-office.

As cidades mais hospitaleiras do Brasil

Além dos filtros disponíveis na plataforma para escolha da acomodação ideal (incluindo perfil do local, capacidade de hóspedes, instalações e comodidades), a avaliação dos espaços, feita pelos próprios hóspedes com base em suas experiências pessoais, é uma ferramenta muito usada como referência por quem deseja alugar uma casa.

Os critérios para as notas incluem, por exemplo, aspectos de limpeza e higienização, facilidade para check-in e check-out, comunicação com o anfitrião e se o espaço estava de acordo com as expectativas.

Veja abaixo quais são as 10 cidades mais hospitaleiras do Brasil, segundo o Airbnb . O Estado de São Paulo concentra metade dos destinos ranqueados.