5 belas casas para alugar perto de grandes capitais do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



07/10/2020 | 14:48



Entre ficar em um hotel e alugar uma casa de temporada, com a possibilidade de organizar o lugar à sua maneira, muitos viajantes têm se sentido mais seguros ao escolher a segunda opção. A boa notícia é que há ótimos negócios disponíveis em todo o Brasil.

A Vrbo, nova marca do AlugueTemporada, separou cinco opções perto de grandes capitais. Confira:

5 casas para alugar perto de grandes capitais

Itatiba, SP

Divulgação

Este sítio em Itatiba, a menos de 1h30min de carro da capital paulista, é perfeito para famílias grande. O local conta com jacuzzi, piscina, campo de futebol, churrasqueira, e uma grande área verde para os animais de estimação. A casa pode acomodar até 26 pessoas em seis quartos.

Tarifa média por noite: R$ 800. Tarifa média por pessoa por noite: R$ 30.

Búzios, RJ

Divulgação

Com vista panorâmica de Búzios, a cerca de 2h50min de carro da capital do Rio de Janeiro, esta casa é uma ótima dica para um retiro de final de semana. Ela fica em um dos pontos mais altos da cidade, acomoda até oito pessoas em quatro quartos e conta com três banheiros, cozinha equipada, cômodos com portas deslizantes e piscina com borda infinita.

Tarifa média por noite: R$ 1.800. Tarifa média por pessoa por noite: R$ 225.

Gramado, RS

Divulgação

Todo o charme e aconchego da cidade de Gramado, a menos de duas horas de carro da capital Porto Alegre, pode ser encontrado nesta linda casa situada no bairro de Floresta. Com três quartos, sistema de aquecimento central, churrasqueira, fogão a lenha, estacionamento para três carros e capacidade para acomodar até nove pessoas, o local é perfeito para as famílias que desejam imergir na atmosfera bucólica e romântica da região.

Tarifa média por noite: R$ 990. Tarifa média por pessoa por noite: R$ 110.

Monte Verde, MG

Divulgação

Apesar de situado em Minas Gerais, Monte Verde, distrito de Camanducaia, fica a apenas 2h30min de carro da capital de São Paulo. Com capacidade para acomodar até quatro pessoas, a compacta e bucólica casa tem teto e paredes revestidos de madeira, dois quartos, um banheiro e cozinha integrada à sala. O chalé fica ao lado da Avenida das Montanhas, que leva a diversas trilhas na região.

Tarifa média por noite: R$ 325. Tarifa média por pessoa por noite: R$ 82.

Campos do Jordão, SP

Divulgação

Para quem está com saudade de respirar um ar mais puro, olhar as árvores e ficar em meio à natureza, esta charmosa casa de dois andares em Campos do Jordão, a cerca de 2h40min da capital paulista, é uma boa opção. A casa tem duas suítes, salas de estar e jantar, cozinha equipada e três banheiros. Em seu entorno o hóspede desfruta de trilhas e um lago. Acomoda até seis pessoas.

Tarifa média por noite: R$ 270. Tarifa média por pessoa por noite: R$ 45.