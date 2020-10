Club Med lança pacote para quem quer trabalhar à distância

Redação

Uma tendência que seguirá forte nos próximos meses, e que já está sendo incorporada de maneira fixa por algumas empresas, é o home office – o já popularizado home office. Com isso, impulsionado pelo novo padrão de viagens imposto pela pandemia, o Club Med lançou pacotes específicos para quem deseja trabalhar à distância em meio à natureza e à comodidade oferecida por seus resorts no Brasil.

A ideia é estimular a sensação de férias, próximo da natureza, com fácil acesso a atividades de lazer para as horas livres e ainda monitoramento infantil para que toda a família possa aproveitar o momento. Isso, é claro, sem deixar as obrigações de lado.

Condições do Club Med

O pacote “Home Office” do Club Med, válido até o fim de 2020, incluu diárias a partir de 8x de R? 363, com cortesia para o segundo adulto e acesso gratuito ao wi-fi premium da rede.

A promoção é válida de domingo a quinta, com compra mínima de três diárias (entradas aos domingos e segundas) para o resort de Lake Paradise, a 1h30min de São Paulo, e o de Rio das Pedras, a cerca de duas horas do Rio de Janeiro.

Para quem tem filhos, o pacote “Home Office” pode ser uma ótima opção para que os pais possam exercer suas atividades profissionais despreocupados. Os espaços dos resorts Club Med permitem que as crianças cumpram o homeschooling e, nas horas livres, possam se divertir no Mini Club e nas áreas externas com o monitoramento infantil da rede.

Além disso, vale destacar que, por serem all-inclusive, os hotéis oferecem muitas vantagens: café da manhã, almoço e jantar e, entre as refeições, bebidas, lanches e aperitivos. Há ainda mais de 40 modalidades esportivas para diferentes públicos à disposição (esqui aquático, wakeboard, caiaque, vela, stand up paddle, polo aquático, vôlei, tênis, futebol, basquete, golfe, arco e flecha, aula de trapézio, aulas de fitness, hidroginástica e muitas outras), bem como aulas de yoga, meditação e serviços de spa.

“Seguros Juntos”

Os resorts Club Med estão reabrindo com adaptações e propósitos alinhados às recomendações e diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS) e às autoridades locais.

Por meio do programa global “Seguros Juntos”, a rede implementa novos protocolos certificados por empresas de padrão internacional – Cristal Standards International e Ecolab – oferecendo mais segurança para os hóspedes.

As novas medidas estão em evidência ao longo de toda a viagem, desde o check-in até o término da estada. Os cuidados contemplam reforços de higiene e segurança desde o transfer, passando por quartos, restaurantes e bares, atividades de lazer, monitoramento infantil até a experiência na neve nos resorts internacionais.

