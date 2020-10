Patrícia Abravanel posta foto com o filho caçula e aponta semelhança: O olho dele é igual ao da mamãe

07/10/2020 | 14:10



As fotos que as celebridades postam de seus filhos ainda bebês ou crianças sempre dão o que falar na web - seja pela fofura deles ou pela semelhança com os pais desde cedo! Patrícia Abravanel, por exemplo, encantou os seguidores ao postar algumas fotos ao lado do filho caçula, Senor, durante um passeio na praia, e ao apontar algumas semelhanças físicas entre ela e o pequeno.

No Instagram, a mamãe-coruja postou os cliques acompanhados da seguinte legenda:

To achando esse galego parecido comigo.... quem aí concorda??!! Olha o olho dele!!! Igual ao da mamãe!! Eu acho!!

Patrícia, que é filha de Sílvio Santos - nome artístico de Senor Abravanel-, homenageou o pai ao dar o nome do mesmo para seu terceiro filho, que já tem quase um ano e meio de idade. A apresentadora, casada com Fábio Faria, tem outros dois filhos: Pedro, de 5 anos de idade, e Jane, de 2 anos de idade.