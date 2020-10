07/10/2020 | 14:10



A cantora Meghan Trainor está grávida do primeiro filho!

A dona do hit All About That Bass e o astro de Pequenos Espiões, Daryl Sabara, se casaram em 2018, após dois anos de relacionamento, e a loira escreveu nas redes sociais, ao lado de uma foto do ultrassom:

Vocês sabem há quanto tempo quero isso! Daryl e eu estamos mais do que felizes em conhecer essa fofura ano que vem!. Parabéns!