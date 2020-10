Vitão diz que sua equipe ficou preocupada com ele após críticas por causa de namoro com Luísa Sonza e cantor desabafa: - Bate uma tristeza

07/10/2020 | 14:10



Em conversa com Zeca Camargo no podcast Pop Story, Vitão desabafou sobre as críticas que têm recebido desde que assumiu o namoro com Luísa Sonza. Logo após o anúncio, ele foi chamado de talarico - gíria para nomear pessoas que roubam namoradas dos amigos - e até mesmo sua mãe foi alvo de comentários maldosos.

No papo com o jornalista, o cantor afirmou que sua equipe ficou preocupada com ele e com a repercussão que isso teria em sua carreira:

- Atinge a gente, lemos coisas na internet e às vezes bate uma tristeza, um questionamento, dúvidas sobre nós mesmos. Isso que aconteceu de muito ódio da internet sobre nosso relacionamento e como as coisas aconteceram só me mostrou uma parada que já sabia que existia há muito tempo mas dessa vez vi nitidamente, que é o ódio que muitos brasileiros têm no coração. E a internet é um campo muito fértil para você fazer isso.

Apesar disso, ele prefere focar em seu trabalho e acha que nada pode abalar o seu emocional ou o de Luísa, segundo informações do jornal Extra:

- Nós somos artistas que tem a arte para sustentar isso. Se fosse um artista sem competência, isso ia derrubar, concluiu.

Vez ou outra, Luísa também rebate aos comentários maldosos da web.