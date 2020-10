São Paulo anuncia 23.040 novas vagas para o Ensino Técnico em 2021

Vanessa Soares

Do dgabc.com.br



07/10/2020 | 13:17



Em coletiva de imprensa realizada no início da tarde desta quarta-feira (7), o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou o Programa Novotec, a maior expansão do ensino médio técnico integrado da história do Estado, com 23.040 novas vagas em 2021. “Objetivo é proporcionar habilidades práticas e uma profissão para estudantes em busca de um futuro melhor”, declarou Doria.

Com a expansão, São Paulo chega a mais de 100 mil matrículas no ensino médio integrado ao técnico. Os alunos terão nove opções de cursos profissionalizantes em mais de 270 municípios. As matriculas estão abertas até 16 de outubro para alunos da rede pública. De 16 a 30 de outubro as vagas remanescentes serão disponibilizadas para estudantes da rede particular. Não é necessário realizar vestibulinho para concorrer a uma vaga. “O governo de São Paulo está honrando o compromisso de campanha de triplicar as vagas de ensino técnico integrado aos alunos do ensino médio”, afirmou a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen.

Além disso, o governo de São Paulo também anunciou o início da testagem de Covid-19 de alunos, professores e servidores da educação. “São Paulo é o estado que mais testa no continente Latino-americano”, afirmou Doria. Segundo o governo estadual, mais de 5 milhões de exames já foram realizados e nesta nova etapa objetivo é realizar o inquérito epidemiológico de cerca de 10 mil alunos e 9,3 mil servidores.

Serão cinco escolas sorteadas por município e 100 alunos por cada local sorteado serão selecionados para realizar o exame, além de todos os servidores destas escolas que também serão testados.

São Paulo tem hoje 1.016.705 mil casos de Covid-19 confirmados com 36.669 mortes. Comparada com a semana anterior, houve redução de 10% no número de casos e 5% no número de óbitos e as internações continuam a cair. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) está em 43% no Estado e 42% na Grande SP.