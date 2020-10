TV Globo suspende nova temporada de Malhação

07/10/2020 | 13:10



A nova temporada de Malhação, intitulada como Transformação, teve sua estreia adiada! A informação é da colunista Patrícia Kogut que revelou que a TV Globo decidiu suspender a trama, prevista para 2021, na intenção de reduzir custos.

A publicação afirma que as autoras Priscila Steinman e Márcia Prates continuarão escrevendo e entregarão o texto até dezembro. A novela, porém, deve estrear apenas em 2022 e será mais curta, com cerca de 100 capítulos.

De acordo com a colunista, as gravações teriam início em março, mas por causa da pandemia acabaram canceladas. Então, ficou resolvido que a trama seria exibida só a partir de janeiro de 2021. Porém, diante do avanço do coronavírus, a emissora preferiu passar o lançamento para abril. Agora, determinou esse novo adiamento.

Os atores Malvino Salvador, Regiane Alves, Mel Lisboa e Marcello Novaes estavam escalados para os papéis principais e, segundo a sinopse da trama, Malhação: Transformação vai contar a história de alunos de duas escolas, uma pública e outra particular, separadas por um muro.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria da TV Globo não retornou o contato até o momento.