Cruzeiro repudia invasão de torcedores e revela danos em portão do CT

07/10/2020 | 13:00



Poucas horas depois de sofrer uma invasão de torcedores no CT Toca da Raposa 2, o Cruzeiro emitiu nota para repudiar o ato e revelar danos materiais causados na entrada do local. De acordo com a Polícia Militar, cerca de 30 torcedores, membros de organizadas, invadiram o CT entre 9h e 10h desta quarta-feira.

"O Cruzeiro Esporte Clube repudia e reprova de forma veemente atos de vandalismo como o ocorrido na manhã desta quarta-feira, na Toca da Raposa 2, quando um grupo de torcedores invadiu um dos patrimônios do Clube, local de trabalho de diversos colaboradores que estão tentando, dia após dia, salvar o Cruzeiro da destruição causada pela gestão anterior", registrou a direção do clube mineiro.

O Cruzeiro criticou o "comportamento hostil" do grupo de torcedores, que "intimidou funcionários". E apontou danos causados no portão de acesso e na porta de entrada do CT, "em uma clara demonstração de que não dão o devido valor ao próprio patrimônio do clube". Mais cedo, a PM havia informado que não houve danos materiais ao local.

"As autoridades competentes já foram acionadas e aqueles que causaram danos ao Clube devidamente qualificados para o registro de boletim de ocorrências e demais providências por parte da Polícia Militar", informou o clube. "Os protestos de torcedores são respeitados e considerados legítimos pela diretoria do Cruzeiro, desde que sejam pacíficos e não da forma como ocorreu hoje."

Convivendo com crises dentro e fora de campo, o Cruzeiro terá sua segunda eleição presidencial neste ano nesta quarta, a partir das 15 horas. Candidato único, Sérgio Santos Rodrigues será confirmado como presidente para o próximo triênio, de 2021 a 2023. Ele estava exercendo o cargo para um mandato-tampão, desde maio.

Dentro de campo, o time enfrenta o Sampaio Corrêa, nesta quinta-feira, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na tabela, o time ocupa o 17º lugar, com 11 pontos, e figura dentro da zona de rebaixamento.

"A diretoria do Cruzeiro entende que o atual momento do time no Campeonato Brasileiro da Série B está longe do ideal, mas segue trabalhando firme para que o clube faça uma campanha de retomada e retorne para seu lugar de direito. E isso só virá com muito empenho, trabalho e dedicação de todos, dia após dia."