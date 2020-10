Veja como criar seu Avatar do Facebook

Bianca Bellucci

Do 33Giga



07/10/2020 | 12:48



Quem acessou o Facebook nos últimos dias deve ter se deparado com versões de personagens animados de amigos e familiares. Isso se deve a uma nova ferramenta lançada nesta segunda-feira (5) pela própria rede social. Chamada de Avatar, o boneco personalizado pode ser usado como foto de perfil e ser compartilhado no feed de notícias, além de aparecer no formato de figurinha nos Stories e no Messenger.

Para criar a sua versão, é necessário acessar o aplicativo do Facebook para Android ou iOS – a ferramenta ainda não está disponível via navegador. Uma vez dentro da rede social, o 33Giga ensina passo a passo de como criar seu Avatar. Confira!

1. Abra o Facebook em seu celular. Em seguida, clique nas três listras e dê um toque em “Ver mais”.

2. Selecione a opção “Avatares”.

3. Clique em “Avançar” para criar seu próprio avatar.

4. Comece escolhendo seu tom de pele. Após selecioná-lo, aperte “Avançar”.

5. Agora, aparecerá na tela uma série de características que podem ser personalizadas de acordo com o seu perfil. Entre elas, estão: cor e corte de cabelo, formato de rosto, olhos e boca, e estilo de roupa. Basta deslizar o dedo da direita para a esquerda para encontrar as opções. Ao finalizar o personagem, aperte “Concluir”.

6. Dê um toque em “Avançar” para finalizar a edição.

7. Pronto! Seu avatar do Facebook foi criado. Você pode compartilhar o personagem no feed ou usá-lo como foto de perfil temporária, basta clicar na setinha. Caso queira editá-lo, pressione o lápis.

Na galeria, você confere o tutorial em capturas: