Reforma de duplex de luxo de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda é finalizada

07/10/2020 | 12:11



Uau! Enquanto ainda segue disputando alguns bens e propriedades com a ex-esposa, Zilu Camargo, Zezé Di Camargo comprou um imóvel ao lado de sua atual amada, Graciele Lacerda. Segundo informações do jornal Extra, o apartamento foi adquirido em 2017 e custa dois milhões de reais, e fica localizado em um edifício de luxo em Itapema, no litoral de Santa Catarina.

Em um vídeo, divulgado pela arquiteta responsável pelo projeto, é possível ver todos os detalhes do duplex de 225 metros quadrados. No registro, é possível ver ambientes integrados, como a cozinha com a sala de jantar, as cores escolhidas para a decoração e uma cortina que revela a vista da praia, além de uma TV que desce do teto, justamente para não atrapalhar essa vista. Há ainda um closet com diversas divisórias e iluminação em LED e até mesmo uma TV embutida em um armário, para ganhar espaço.

Tudo muito chique!

Como ambos moram em São Paulo, é para lá que os dois vão para curtir dias de descanso. Além desse duplex, há outro apartamento, dessa vez um triplex, que eles também estão aguardando pelo fim da reforma.

No Instagram, Zezé comemorou:

Nosso cantinho de praia em Itapema-SC!! NaÌ?o é ostentaçaÌ?o, é só para mostrar esse trabalho lindo da @santanaconstrutora e da arquiteta @thaysantana_arq que deixou nosso apartamento lindo!!