Bolsonaro nomeia 30 novos embaixadores; Nestor Forster vai para embaixada dos EUA

07/10/2020 | 11:44



O presidente Jair Bolsonaro nomeou nesta quarta-feira, 7, 30 novos embaixadores do País no exterior. Os atos de nomeação estão publicados no Diário Oficial da União de hoje.

Entre os embaixadores nomeados está Nestor Forster Junior para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Forster foi indicado por Bolsonaro em novembro do ano passado, após o governo desistir de emplacar para o cargo o nome do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente da República. No entanto, o Senado somente aprovou o nome de Forster para o posto no dia 22 de setembro, quando foi feito um esforço concentrado na Casa para aprovação de diversas indicações pendentes para embaixadas brasileiras.

Também foi nomeado hoje Reinaldo José de Almeida Salgado para a Embaixada do Brasil na Argentina. Os outros embaixadores nomeados são:

Luís Ivaldo Villafañe Gomes Santos, para a embaixada do Iraque;

Regina Célia de Oliveira Bittencourt, Embaixada do Benim e, cumulativamente, na República do Níger;

Mauricio Medeiros de Assis, Embaixada de Timor-Leste;

Oswaldo Biato Júnior, Embaixada na Geórgia;

Marcel Fortuna Biato, Embaixada na Irlanda;

Paulo Roberto Soares Pacheco, Embaixada do Chile;

José Carlos de Araújo Leitão, Embaixada da Costa do Marfim;

Flávio Hugo Lima Rocha Junior, Embaixada de Botsuana; Bruno Luiz dos Santos Cobuccio, Embaixada do Senegal;

Renato Soares Menezes, Embaixada do Congo e, cumulativamente, na República Centro-Africana;

Arthur Henrique Villanova Nogueira, Embaixada da Zâmbia;

Colbert Soares Pinto Junior, Embaixada de Cabo Verde;

Ellen Osthoff Ferreira de Barros, Embaixada em Burkina Faso;

Rafael de Mello Vidal, Embaixada em Angola;

Carlos Eduardo de Ribas Guedes, Embaixada do Mali;

Gerson Menandro Garcia de Freitas, Embaixada em Israel;

Sérgio França Danese, para embaixada na África do Sul e, cumulativamente, no Reino do Lesoto e na República de Maurício;

Paulo Roberto Caminha de Castilhos França, Embaixada no Reino dos Países Baixos;

Francisco Mauro Brasil de Holanda, Embaixada do Kuwait e, cumulativamente, no Reino do Bahrein;

Hermano Telles Ribeiro, Embaixada na República Libanesa;

José Antonio Gomes Piras, Embaixada da Estônia; José Raphael Lopes Mendes de Azeredo, Embaixada do Suriname;

Rodrigo do Amaral Souza, Embaixada na República de Trinidad e Tobago;

Antonio José Maria de Souza e Silva, Embaixada das Filipinas e, cumulativamente, na República de Palau, nos Estados Federados da Micronésia e na República das Ilhas Marshall;

Norton de Andrade Mello Rapesta, Embaixada na Ucrânia;

Carlos Antonio da Rocha Paranhos, Embaixada na República da União de Myanmar;

Rodrigo de Azeredo Santos, Embaixada da Dinamarca e, cumulativamente, na República da Lituânia;

Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, Embaixada do Irã.

Além dos embaixadores, foram nomeados:

Norberto Moretti para exercer o cargo de Delegado Permanente do Brasil junto à Organização de Aviação Civil Internacional em Montreal;

Aldemo Serafim Garcia Júnior para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Hamamatsu, Japão;

Carlos Sérgio Sobral Duarte para exercer o cargo de Representante Permanente do Brasil junto à Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA e Organismos Internacionais Conexos, em Viena, Áustria;

Alessandro Warley Candeas para exercer a Chefia do Escritório de Representação do Brasil em Ramalá;

Regina Maria Cordeiro Dunlop, para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Istambul, República da Turquia;

Antonio Alves Júnior, para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Córdoba, República Argentina; Nedilson Ricardo Jorge, para exercer o cargo de Cônsul-Geral do Brasil em Montreal, Canadá.