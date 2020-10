Sesc Santo André e São Caetano lançam vídeos do projeto Trilhas Sonoras do ABC no YouTube

Da Redação



07/10/2020 | 11:13



O Sesc Santo André e São Caetano realizaram uma curadoria compartilhada para a produção de pequenas peças de vídeo, em que os artistas da região selecionados foram convidados a apresentarem suas obras compostas a partir de algum estímulo afetivo territorial: uma rua de São Caetano, um amor platônico entre as estações Celso Daniel e Prefeito Saladino, a vida nas vielas de nossas comunidades. O projeto se inicia com participação de Rodrigo Régis, amanhã, às 20h, nos canais do YouTube do Sesc Santo André e São Caetano.

TRILHAS SONORAS DO ABC

A ação tem o intuito de contribuir para a ativação das redes locais de músicos e produtores da região do Grande ABC. Considerando o poder da música para ativar recordações, o projeto suscita a ressignificação dos espaços interditados para a visitação nesse momento de isolamento social, despertando as lembranças afetivas do público por meio dessa cartografia sonora formada pelas canções apresentadas.

O projeto será quinzenal, com a apresentação de Marcelo Mendez, jornalista e escritor andreense, autor dos livros Contos de Várzea (2015) e O Baile dos Corações em Fúria (2018), pela editora Córrego.

PELAS RUAS DO ABC, COM O MÚSICO RODRIGO RÉGIS

Nesta primeira exibição, o cantor e compositor radicado em Santo André, Rodrigo Régis, falará sobre sua trajetória musical e suas principais influências, dialogando com os territórios e suas significações. Além disso, ele lançará a canção inédita "Pelas Ruas do ABC", composta em parceria com outros artistas da região.