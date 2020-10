Resort de luxo em Trancoso é eleito o melhor da América do Sul

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



07/10/2020 | 11:18



O Uxua Casa Hotel & Spa foi apontado como o melhor hotel da América do Sul na premiação anual realizada pela Condé Nast Traveler Reader’s Choice. O ranking dos 25 melhores empreendimentos do continente, anunciado em 6 de outubro, foi elaborado com base nas opiniões dos mais de 7 milhões de leitores que a conceituada publicação tem no mundo.

Os melhores hotéis da América do Sul

Único representante brasileiro na lista, o Uxua Casa Hotel & Spa lidera uma seleção de hotéis luxuosos, a maior parte deles situada em locais com natureza privilegiada. Confira a lista completa do Condé Nast Traveler Reader’s Choice com os 25 melhores hotéis da América do Sul: