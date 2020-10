Britney Spears volta a preocupar fãs após postar vídeo dançando em suas redes sociais: Você está bem?

07/10/2020 | 11:10



Após surgir com roupas comuns nas redes sociais, revelando ser insegura sobre sua aparência, Brintey Spears deixou seus fãs novamente em alerta. Na última terça-feira, dia 6, a cantora publicou uma série de vídeos dançando na sala de sua mansão em Thousand Oaks, na California, Estados Unidos - o que deixou alguns internautas intrigados!

Em uma das publicação, Britney dança por aproximadamente a música Addicted to love, da cantora Skylar Grey, e nos comentários muita gente mostrou preocupação.

Obrigado por ser tão genuinamente você, mas estamos tão preocupados com você. Por favor, não se esqueça que você não está sozinha, disse um fã.

A cantora tem chamado muito a atenção dos fãs nos últimos meses. No começo de 2020, muitos internautas se mobilizaram a seu favor, questionando sua situação de tutela e dando origem ao movimento Free Britney, em português Libertem Britney. Depois, em meados de junho, a cantora entrou com um pedido judicial para que ficasse livre da tutela do pai, atraindo os olhares da mídia mais uma vez. Enquanto isso, os internautas especularam até mesmo que Spears estivesse pedindo ajuda através de mensagens codificadas em seu Instagram.

Já em outro post, Britney aparece dançando a música I'm on Fire, de Bruce Springsteen

Eu amo essa música!!! Eu sei que estou suando como se não houvesse amanhã... E meu CABELO... Bem, você pode ver... Apenas uma bagunça!!! É isso o que acontece quando eu me solto e faço o que amo.

Um fã, no entanto, apontou um detalhe curioso na letra da canção:

O primeiro verso da canção que ela está dançando tem a letra: Ei, garotinha, seu papai está em casa? Ele foi embora e te deixou sozinha?. Uau, ela é inteligente.

Em uma terceira publicação, Britney aparece com look sexy, composto de top de renda preto, meia calça e calcinha preta.

Vermelho está por vir, disse ela na legenda.

Nos comentários da foto, mais fãs se preocuparam, dizendo:

Tenho a sensação de que em cada foto há uma pessoa diferente. Onde está a verdadeira Britney?!