Aliança de Rainha Elizabeth II tem frase secreta e apenas três pessoas sabem o que está gravado

07/10/2020 | 10:11



A Rainha Elizabeth II e o príncipe Philip estão casados há mais de 70 anos e, desde então, guardam um grande segredo. Segundo a People, no livro recém-lançado Prince Philip: A Portrait of the Duke of Edinburgh, escrito por Ingrid Seward, a autora revelou que há algumas palavras gravadas na aliança da monarca que são conhecidas somente pelo casal e pela pessoa que fez a gravação na joia.

Pelo menos Philip não pagou pelas despesas de uma aliança de casamento, já que o povo de Gales forneceu uma pepita de ouro galês com a qual a aliança foi feita. [Elizabeth] nunca a tira e dentro do anel há uma inscrição. Ninguém sabe o que diz, a não ser a pessoa que fez a gravação, a rainha e seu marido.

Já conforme noticiado pelo Yahoo, apesar de Philip pertencer a uma família real própria, já que seu avô foi rei da Grécia, surpreendentemente ele tinha pouco a oferecer. Porém, conseguiu fazer um anel de noivado com uma tiara que pertencia à sua mãe, a princesa Alice da Grécia, que continha diamantes do fim da dinastia Romanov.

A publicação afirma que, antes de pedir Elizabeth em casamento, o príncipe trabalhou com o joalheiro Philip Antrobus, de Londres, Inglaterra, para reaproveitar as joias da tiara, além de colocar outras pedras em uma seção triangular do anel.

Vale dizer que o ouro galês citado no livro é, aliás, uma tradição da família real, que tem usado o material para suas alianças de casamento há quase 100 anos. As recentes noivas da realeza, princesa Eugenie e Meghan Markle, seguiram a tradição, assim como Kate Middleton quando se casou com o príncipe William em 2011.

A única que não seguiu a tradição, de acordo com a People, foi a princesa Beatrice, que escolheu platina ao invés de ouro galês.

- Projetamos o anel em platina porque queríamos que ele se encaixasse esteticamente com o anel de noivado. Os anéis foram feitos um para o outro e há um romance nisso, explicou o joalheiro britânico Shaun Leane a revista.

Tensão entre William e Harry

As revelações sobre a família real, inclusive, não param. De acordo com o jornal Daily Mail, a tensão entre os príncipes William e Harry começou muito antes do irmão caçula e Meghan Markle decidirem se afastar da família real. Conforme revelado no livro Battle of Brothers, que descreve as brigas e desavenças entre os filhos da princesa Diana, os dois teriam tido uma primeira intriga em 2005, quando Harry foi flagrado com uma fantasia de nazista.

Isso porque, segundo Robert Lacey, historiador e autor da obra, William também havia participado da escolha do traje controverso, no entanto, quando as fotos de Harry foram divulgadas, William não foi responsabilizado e o mais novo pediu desculpas sozinho.

[Harry] começou a reavaliar o envolvimento de seu irmão mais velho e a injustiça da subsequente emergência de William com cheiro de rosas. Isso fez Harry se sentir ressentido e até alienado, diz o autor, citando a expressão britânica cheiro de rosas, referente a quando as pessoas acreditam que você é bom depois de uma situação difícil que poderia ter feito você parecer desonesto.

Um ex-assessor disse ao autor que essa situação foi a primeira grande crise no relacionamento dos príncipes.

Eles mal se falaram. Harry se ressentiu do fato de William ter se livrado tão facilmente.

Assim, Lacey aponta que Meghan Markle não foi o fator original na decisão do Príncipe Harry de se livrar de sua família em janeiro de 2020.