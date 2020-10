Jornalista Dalmo Pessoa morre aos 78 anos

Da Redação



07/10/2020 | 09:52



O jornalista e cronista esportivo Dalmo Pessoa morreu na manhã de ontem, aos 78 anos. Ele estava internado nas instalações do Hospital Transmontano, em São Paulo, por causa de complicações de uma forte pneumonia e não resistiu ao avanço da doença ao longo dos últimos dias.

A carreira como jornalista teve passagens por Rede Vida, Rádio Tupi, Rádio Record e Rádio Bandeirantes. Ficou mais conhecido pelo grande público pelo trabalho realizado na TV Gazeta, na Capital, onde participou do programa televisivo Mesa Redonda, ao lado de personalidades como Roberto Avalone (1947-2019), Fernando Solera e Chico Lang.

Após deixar para trás o mundo dos esportes, Dalmo Pessoa também atuou como diretor comercial do Hospital Igesp e diretor administrativo do plano de saúde Trasmontano. Nos últimos anos, estava com a saúde debilitada por causa de outras complicações de idade avançada e perdia cada vez mais a memória.