Johnny Nash, autor de 'I Can See Clearly Now', morre aos 80 anos nos EUA

07/10/2020 | 09:14



O cantor e compositor americano Johnny Nash, famoso por I Can See Clearly Now, música que fez grande sucesso em 1972, morreu aos 80 anos. Nascido no Texas, o astro da música dos anos 1970 morreu em sua casa em Houston, informou Johnny Jr., seu filho .

I Can See Clearly Now bateu recorde de vendas nos Estados Unidos. Outra canção, Tears on My Pillow, foi número um no Reino Unido em 1975. Johnny Nash foi o primeiro cantor não jamaicano a gravar reggae na Jamaica, segundo o seu site oficial.

Nash, que também era ator e produtor, estava com a saúde debilitada e morreu de causas naturais em sua casa em Houston, sua cidade natal, disse seu filho à Associated Press. "Foi um pai maravilhoso, um homem dedicado à família. Amava as pessoas e o mundo. Sua comunidade vai sentir falta. A família era tudo para ele", declarou o filho do artista ao site TMZ. (Com agências internacionais).