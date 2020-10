Aprenda a se conectar ao Amazon Prime Video americano com o NordVPN

Marcella Blass

07/10/2020



Por questões de acordos de licenciamento e direitos autorais, a biblioteca dos serviços de streaming de vídeo podem variar de país para país. Essa condição faz com que os catálogos sejam mais completos em algumas localidades, em especial, nos Estados Unidos.

Isso acontece, por exemplo, com o catálogo do Prime Video, serviço de streaming da Amazon. Como a plataforma nasceu nos Estados Unidos, o catálogo no país norte-americano é muito mais diversificado do que o do Brasil. O que faz com que muitas pessoas procurem por alternativas para conseguir ter acesso a esse conteúdo internacional.

A principal solução para acessar a versão estrangeira da plataforma é por meio de uma VPN. O serviço vai garantir acesso a centenas de sites de transmissão no mundo todo, e com total segurança na navegação. Esse último tópico, contudo, só vale para as VPNs pagas, que têm experiência e equipe dedicada para te conectar a servidores de outros países com qualidade e comprometimento.

Uma das principais empresas desse segmento é a NordVPN, que oferece aos usuários a liberdade de escolher entre mais de 5.390 servidores em 55 países. Dessa maneira, você pode desfrutar de todo o catálogo do Prime Video norte-americano em poucos cliques. Confira, a seguir, como é fácil usar esse serviço para expandir sua experiência em plataformas de streaming.

Passo a passo

Após fazer o seu cadastro e escolher o plano ideal para você, é necessário instalar a extensão para navegador do NordVPN para assistir ao catálogo norte-americano do Prime Video.

Instalação no Chrome

1 – Abra o link e clique em Instalar.

2 – Confirme em Adicionar extensão.

3 – A extensão vai aparecer do lado direito da barra principal do navegador. Clique sobre ela e faça o seu login.

4 – Entre em Search for a specific country e pesquise United States (Estados Unidos, em inglês) na busca. Depois, basta clicar no nome do país e o NordVPN vai se conectar automaticamente a um servidor norte-americano.

5 – Na sequência, clique nas três bolinhas no canto superior direito do navegador e vá até Mais ferramentas. Depois, em Extensões. Na opção NordVPN, entre em Saiba mais e marque a opção Permitir em modo anônimo.

Instalação no Firefox

1 – Clique em + Add to Firefox.

2 – Depois em Adicionar.

3 – Marque a opção Permitir esta extensão em janelas privadas e confirme em Ok, entendi.

4 – A extensão vai aparecer do lado direito da barra principal do navegador. Clique sobre ela e faça o seu login.

5 – Entre em Search for a specific country e pesquise United States (Estados Unidos, em inglês) na busca. Depois, basta clicar no nome do país e o NordVPN se conectar automaticamente a um servidor norte-americano.

Assista ao Prime Video

1 – Abra uma janela anônima no seu navegador.

2 – Entre no site do Prime Video e faça login com sua conta Amazon.

4 – Pronto! Agora você já pode aproveitar todos os conteúdos do catálogo norte-americano do Prime Video.