Os melhores aplicativos gratuitos de 2020

Marcella Blass

Do 33Giga



07/10/2020 | 09:18



As lojas de aplicativos Android e iOS crescem um pouco mais todos os dias. Em meio a tanta variedade, é importante conhecer os destaques e entender o que faz sentido manter instalado no smartphone.

Para ajudar a otimizar espaço e organização do seu aparelho, o 33Giga fez uma lista de apps de navegação, trânsito, entretenimento, edição de imagem e produtividade essenciais e que valem o download.

Confira!

Navegadores

Opera

O Opera for Android é uma opção cumpridora, rápida e otimizada de navegar na internet via smartphone. Ela bloqueia anúncios invasivos e as caixas de diálogo. Já o Opera Mini é um navegador voltado à economia de dados, oferecendo ainda uma experiência mais rápida e fluida mesmo em redes mais lentas. Do outro lado está o Opera Touch (Android|iOS), um navegador modernão criado para ser usado com apenas uma mão, aliando praticidade e velocidade – saiba mais neste teste feito pelo 33Giga.

Firefox

O Firefox Browser bloqueia rastreadores e anúncios invasivos durante a navegação, além de permitir sincronizar histórico, senhas e até favoritos do computador para o celular. Outro ponto legal (e muito útil) é que o navegador pode receber extensões. O app tem versões para Android e iOS, mas esse último recurso está disponível apenas no Android.

Comunicadores

Google Meet

O aplicativo de videoconferência facilita conversas com amigos e família e fazer reuniões de trabalho diretamente do celular. A plataforma é muito prática, basta criar e compartilhar o link da sala ou clicar em um link partilhado para começar as chamadas. As qualidades de áudio e vídeo também são muito boas. O app está disponível para usuários de Android e iOS.

Slack

A versão mobile da plataforma de comunicação e colaboração em equipe é tão competente quanto a da web e do desktop. Ela vai favorecer a comunicação por texto, voz e vídeo, troca de documentos, a integração com outras ferramentas e personalizações úteis para smartphones Android e iOS. Lembrando que esse é um app voltado para empresas.

Microsoft Teams

Tudo o que o Teams via browser tem de ruim, o app oferece de bom. Uma vez cadastrado, o usuário consegue acessar rapidamente as salas. As transmissões de áudio e vídeo rodam suave e quase nunca travam. O aplicativo permite criar salas, dar permissões a outros usuários, e conversa muito bem com outros programinhas, como calendário ou cliente de e-mail. É compatível com Android e iOS.

Trânsito

Google Maps

Com mais de 220 países e territórios mapeados – além de empresas e locais apontados no mapa – o Google Maps para Android e iOS é muito útil para navegação de carro, moto, transporte público e a pé não apenas no dia a mais, mas também em viagens. O app ainda dá uma mãozinha para encontrar estabelecimentos a sua volta, como restaurantes e atrações turísticas.

Waze

Mais do que um aplicativo de rotas, o Waze é útil para guiar também pelos caminhos que você faz todos os dias. Isso porque ele dá um panorama do que está acontecendo nas ruas, se há trânsito, obras na via, policiamento, acidentes e muito mais em dispositivos Android e iOS. Com tudo isso mapeado, ele ainda te ajuda a economizar tempo sugerindo rotas mais rápidas.

Entretenimento

Twitch

Disponível para Android e iOS, o aplicativo do site de streaming voltado para jogos facilita muito a vida de quem gosta de assistir transmissões ao vivo (e reprises) no celular. Especialmente por seu recurso de janela flutuante (exclusivo para Android), que coloca as lives sobrepostas a qualquer site ou aplicativo que você estiver usando no celular. Além disso, a interface do app é bastante simples e intuitiva.

Podcast Addict

Apesar de ser possível ouvir a maioria dos podcasts diretamente no Spotify, o Podcast Addict é uma excelente plataforma para ouvintes mais saudosistas. Com uma interface completinha e exclusiva para Android, o app facilita agrupar todos os programas em um só lugar, controlar o que já foi ouvido, fazer downloads para ouvir offline, marcar favoritos e até encontrar outras produções similares às que você curte.

Pocket Casts

Permite agrupar os programas favoritos do usuário, além de mostrar quais são os podcasts mais ouvidos no mundo e no Brasil. É possível baixar os episódios e criar uma fila com os programas que devem ser tocados na sequência. Está disponível para Android e iOS.

Feedly

Com versões para Android e iOS, este aplicativo é um agregador de RSS. É possível criar listas com assuntos preferidos e adicionar sites diretamente no campo de busca ou por meio do link dos feeds das páginas.

Nike Run Club

Ele é ideal para quem gosta de se exercitar e monitorar o próprio progresso. Com ele, o usuário pode acompanhar todos os detalhes de uma corrida: ritmo, localização, distância, elevação, ritmo cardíaco e divisão por trechos. Além disso, o aplicativo oferece a opção de compartilhar com quem você quiser todos os seus resultados. Vale acrescentar que é possível utilizá-lo tanto em smartphones quanto em smartwatches. Para saber mais, acesse o link.

Shazam

Shazam é o aplicativo para Android e iOS que identifica músicas. Basta abrir o programa, colocar o celular próximo à saída de som e clicar em “Toque para o Shazam” para, alguns segundos depois, aparecer na tela nome da canção e do artista. Com o intuito de trazer mais informações sobre a nova descoberta e despertar o interesse do usuário, ele também revela informações extras, como faixas mais populares e videoclipes.

Upflix

Decidir o que assistir na Netflix não é tarefa fácil. Com o catálogo cada vez maior, contar com o Upflix vai permitir ao usuário saber tudo o que sai e o que entra todas as semanas no serviço de streaming. A interface é bastante básica e intuitiva e ainda traz a descrição de filmes, séries, documentários e outros conteúdos. Disponível para Android e iOS.

Ame Digital

O Ame Digital é o aplicativo para quem quer fazer compras online e receber parte do dinheiro de volta – o chamado cashback. Na prática, o usuário deve criar uma conta e cadastrar seu cartão de crédito, vale-refeição ou vale-alimentação. Agora, sempre que acessar um e-commerce e a opção de pagamento via Ame Digital estiver disponível, basta selecioná-la. Assim, você recupera uma parte do gasto, que será convertido em crédito e poderá ser usado em uma próxima compra. Está disponível para Android e iOS.

Editores de imagem

VSCO

Este editor é gratuito para baixar, mas oferece pacotes pagos que liberam outros recursos de tratamento de fotos. Entretanto, a versão grátis é bastante acessível e conta com diversas ferramentas de edição. Ele pode ser utilizado em dispositivos Android e iOS.

Pixlr

Disponível para Android e iOS, o Pixlr é o aplicativo ideal para quem precisa dar um “trato” rápido em uma imagem antes de postá-la nas redes sociais. Isso porque ele oferece ferramentas básicas de edição, como brilho, recorte e autocorreção de cor, além de permitir fazer colagens de fotos. É importante destacar que os ícones e as funções são bem parecidos com as do Adobe Photoshop. Logo, quem tem intimidade com o programa, vai ter maior facilidade para usá-lo.

Produtividade

PayPal

Trata-se de um exemplo de app que funciona tão bem, ou até melhor, que a versão web. Por meio dele, o usuário consegue fazer transferências, alterações na conta e demais movimentações. Permite acesso via biometria e as notificações em push são sempre certeiras – o usuário só é notificado do que realmente importa. Oferece versões para Android e iPhone.

WordPress

Qualquer pessoa que tenha um site em WordPress precisa desse app. Ele permite redigir e publicar textos, além de editar facilmente o que está em rascunho. Oferece estatísticas completas. Caso o usuário tenha diversos sites, alternar entre eles é simples – basta um toque na tela. Algumas das suas funções – como republicar artigos – são mais simples e intuitivas até do que a plataforma web. Têm versões para Android e iOS.

RAR

Uma das únicas ferramentas de descompactar ficheiros que funciona bem no Android, o RAR é clássico. Ele pode criar aquivos RAR e ZIP e descompactar os formatos RAR, ZIP, TAR, GZ, BZ2, XZ, 7z, ISO e ARJ. Além disso, o app facilita o reparo de arquivos danificados.

CamScanner

O aplicativo para Android e iOS permite digitalizar documentos em poucos cliques. É possível salvar os arquivos em JPEG e PDF, além de compartilha-los imediatamente após o processo de scam. O escâner portátil é bastante útil para a criação de cópias de segurança de documentos impressos e até fotografias.

Translate

A versão mobile (para Android e iOS) do Google Translate segue a mesma linha da já conhecida na web. Com ele, você tem à disposição a possibilidade de traduzir conteúdo digitado para mais de 100 idiomas – sendo 59 deles disponível para tradução sem conexão com a Internet. Muito útil em viagens, o app também tem a câmera tradutora, que traduz letreiros, menus e qualquer outra escrita impressa para mais de 80 idiomas.

LastPass

O LastPass é um velho conhecido do 33Giga. Ele já foi indicado em sua versão como extensão para navegadores. As versões para dispositivos Android e iOS contam com as mesmas funções para armazenamento de senhas, com a vantagem de estar sempre na palma da mão do usuário, no conforto de seu smartphone.

Cabeceira

Em vez de dobrar as páginas dos livros ou improvisar marcadores, utilizar um aplicativo pode ser uma alternativa eficiente para acompanhar a leitura. Com versões para Android e iOS, o Cabeceira indica a porcentagem já lida da obra física ou digital, indica títulos baseados em seus hábitos de leitura e permite até mesmo calcular o tempo que será necessário para finalizar um livro.

PacoteVicio

Comprar em lojas digitais é prático, mas muitas vezes causa ansiedade nos clientes que não veem a hora de receber seus produtos. Como o rastreador dos Correios nem sempre é o mais prático, o PacoteVicio acaba se tornando um bom aliado. Basta inserir o código de rastreio para o app monitorar os passos da entrega. O único ponto negativo é que ele é exclusivo para iOS.

*Com colaboração de Bianca Bellucci, Leo Alves, Luchelle Furtado e Sérgio Vinícius