Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 23:59



Liberados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para saírem em busca da atenção dos eleitores, os candidatos a prefeito e a vereador do Grande ABC percorrem as sete cidades atrás dos votos necessários para lhes garantir quatro anos de mandato, seja no Executivo ou no Legislativo. Está aberto, portanto, o festival de promessas que, de quatro em quatro anos, movimenta os municípios brasileiros. É o momento que o cidadão deve ficar alerta para o nível dos compromissos assumidos pelos políticos. Sob risco de se frustrar mais à frente.

O objetivo das campanhas é nobre. Trata-se de período fundamental para a consolidação democrática. Deveria ser utilizado pelos candidatos para apresentar aos eleitores quais planos e ideias têm para atender aos anseios da comunidade, dentro das limitações que a Constituição da República impõe a cada função – um candidato a vereador, por exemplo, nunca poderia se comprometer a construir creche ou posto de saúde, haja vista que a execução deste tipo de empreendimento é prerrogativa do prefeito.

Infelizmente, o mundo real tratou de conspurcar o espírito das campanhas eleitorais, fenômeno que também maculou a busca de apoios no Grande ABC. A política do compadrio, que desde sempre vigorou no cenário brasileiro, apequenou a maneira de se fazer política no País, no Estado e nos municípios. O período que deveria ser utilizado para profundo debate de questões estruturais acabou por vilipendiar o relacionamento entre candidatos e eleitores.

A legislação tenta corrigir distorções, mas ainda de maneira extremamente frágil. Candidatos a prefeito são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral plano de governo a ser executado em caso de vitória nas urnas, mas, infelizmente, não há nenhuma pena para quem deixa de cumprir os compromissos assumidos. A única sanção é mesmo a memória do eleitor, que deve responder nas urnas àqueles políticos sem palavra – e muitos deles estarão novamente na disputa pelo voto do morador das sete cidades. É chegada a hora do troco.