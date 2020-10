Donisete elogia gestão de tucanos no combate à Covid

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



07/10/2020 | 00:01



Em atividade de campanha em Mauá, o ex-prefeito pelo PT Donisete Braga (atualmente no PDT) elogiou os chefes dos Executivos tucanos do Grande ABC na condução de suas cidades durante pandemia do novo coronavírus.

Prefeiturável que tenta retornar ao Paço, o pedetista citou os prefeitos Paulo Serra (PSDB, Santo André), Orlando Morando (PSDB, São Bernardo) e José Auricchio Júnior (PSDB, São Caetano) como exemplos de gestão no combate à Covid-19.

O elogio de Donisete veio acompanhado de crítica ao prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), que, na semana passada, durante lançamento da campanha, reuniu cerca de 2.000 pessoas em local fechado ignorando completamente os protocolos sanitários que visam conter a pandemia.

“Aqui em Mauá tivemos um grande grau de letalidade (devido à Covid-19). O comércio não foi fechado na cidade, não teve quarentena aqui em Mauá. O prefeito fechou os olhos para a cidade. Isso é muito diferente do que fizeram o Orlando, o Paulinho Serra e o Auricchio. Nossa cidade, por exemplo, só conseguiu atingir a Fase Amarela (do Plano São Paulo, de reabertura da economia) porque o governo do Estado criou a sub-região (do Grande ABC). Então não foi Mauá que melhorou seus números, foi por causa (das gestões) de São Bernardo e São Caetano”, avaliou o ex-prefeito. Até ontem, 5.307 mauaenses haviam sido diagnosticados com a Covid, sendo 305 óbitos.

Donisete caminhou por uma parte da Avenida Barão de Mauá, no Jardim Itapeva, onde entregou panfletos e parou para tirar fotos com os simpatizantes. A caminhada contou com poucos assessores, somente um candidato a vereador (Jonas Graciano, PDT) e todos estavam usando máscara, inclusive o prefeiturável. Ainda que parando de comércio em comércio para conversar com possíveis eleitores, o pedetista pedia para que as pessoas utilizassem máscaras e que evitassem abraços ou aperto de mãos demorados.

A tática do ex-prefeito para vencer a eleição deste ano é o de apostar no currículo político que construiu ao longo dos anos. “Com todo contexto que estamos vivendo, devido à pandemia do novo coronavírus, o eleitor tem que apostar em quem já tem experiência, que é o meu caso”, declarou.