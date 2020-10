Diadema testa oito a cada 100 moradores contra o coronavírus

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 23:55



Até o fim de setembro, Diadema era a cidade do Grande ABC que menos testava contra a Covid-19. Dados do TCE (Tribunal de Contas do Estado), informados pelas prefeituras, mostram que a administração do prefeito Lauro Michels (PV) examinou apenas oito a cada 100 moradores. Assim, a cidade tinha a maior proporção de resultados positivos entre os exames coletados: 8.317 pacientes contaminados entre os 33.865 testes realizados (veja os dados na tabela).

Nas sete cidades da região, foram testados apenas 14,4% dos 2,8 milhões de habitantes. O consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e professor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), Munir Akar Ayub, explicou que não existe recomendação exata sobre qual proporção da população deve ser testada, mas alertou que quanto maior for o número de exames, melhor será o controle da pandemia.

O especialista destacou que os países que mais testaram, como Alemanha e Coreia do Sul, são os que conseguiram mais rapidamente controlar os novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. “É importante para que os sintomáticos façam quarentena e parem a transmissão, mas também na busca por anticorpos, para identificar quantos já foram contaminados e decidir pela retomada das atividades”, citou.

O docente afirmou que o Brasil deve viver, em breve, uma segunda onda de contaminações, a exemplo do que já vem ocorrendo com França e Inglaterra, onde novas medidas de contenção têm sido adotadas. “Se vai ter a mesma força da primeira (onda), ou se vai apenas manter em patamares altos por mais tempo o número de novos casos, ainda não sabemos.”

A Prefeitura de Diadema questionou os dados e afirmou que a taxa de contaminação, a maior da região, se refere aos testes em pacientes sintomáticos, e que para análise real da suscetibilidade da população era preciso considerar os testes de pacientes assintomáticos. A administração informou que iniciou em 15 de setembro inquérito sorológico e que os resultados preliminares mostram que 9% da população teve contato com vírus. “Não há, no momento, intenção de testagem de toda a população. O inquérito sorológico em andamento é suficiente para determinar a vulnerabilidade da população ao vírus Sars-COv2 (coronavírus)”, disse, em nota.

Santo André informou que realizou testes em massa em diversas categorias, além de estar em execução inquérito epidemiológico em alunos e profissionais da educação da rede municipal. São Bernardo informou que o município está entre os que mais testam no Estado. Que até o momento foram aplicados 131.988 exames (contando os dados de outubro, que não integram o levantamento do TCE) e que a prioridade da administração é testar os sintomáticos e os grupos mais vulneráreis, como idosos e gestantes.

São Caetano também atualizou os dados e alegou que já testou 73 mil pessoas, que não tem uma meta estipulada para testagem e que a população está sendo examinada de acordo com as estratégias traçadas pelo Comitê de Emergência e Combate ao Coronavírus e pela Secretaria de Saúde.

Com apenas 8,2% da população testada, Ribeirão Pires informou que aguarda envio de testes pelos governos federal e estadual. A rede municipal de saúde mantém os protocolos do Ministério da Saúde para a testagem de pacientes com suspeita de Covid. Rio Grande e Mauá não responderam.