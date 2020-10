Guitarrista Eddie Van Halen morre aos 65 anos, após câncer na garganta

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



06/10/2020 | 23:55



Artista que revolucionou a maneira de tocar guitarra, o holandês Eddie Van Halen morreu ontem, aos 65 anos, vítima de câncer na garganta. A informação foi confirmada por seu filho, Wolf Van Halen, nas redes sociais.

“Não acredito que tenho de escrever isso, mas meu pai, Edward Lodewijk Van Halen, perdeu sua longa e árdua batalha contra o câncer. Ele era o melhor pai que eu poderia ter pedido. Cada momento que compartilhei com ele no palco e fora dele foi um presente. Meu coração está partido e acho que jamais me recuperarei totalmente dessa perda. Te amo muito, pai”, escreveu.

Radicado nos Estados Unidos, onde construiu sua carreira, foi fundador da banda Van Halen, criada junto de seu irmão, o baterista Alex. Junto do cantor David Lee Roth e do contrabaixista Michael Anthony lançaram álbuns como Van Halen II, Women and Children First e Fair Warning, por exemplo. Ficou conhecido pelos solos virtuosos e pelo carisma. Sucesso nos anos 1980, influenciou série de guitarristas, como o ex-Kiss Bruce Kulick.