São Caetano empata sem gols em casa com o Marcílio Dias e mantém lanterna do grupo 8

Luís Felipe Soares



06/10/2020 | 21:56



O São Caetano empatou em 0 a 0 com o Marcílio Dias (de Santa Catarina) pela Série D do Campeonato Brasileiro. A partida foi realizada na noite desta terça-feira, no Estádio Anacleto Campanella, como compromisso isolado do time da região pela terceira rodada da competição após adiamento.

O placar sem gols faz com que o Azulão continue na lanterna do grupo 8, com apenas dois pontos acumulados em quatro jogos disputados.

Pela competição nacional, a equipe volta a entrar em campo na tarde do dia 14, quando viaja para enfrentar o Pelotas, no Rio Grande do Sul.

Agora, o São Caetano passa a colocar 100% de sua atenção nas finais da Série A-2 do Campeonato Paulista. O primeiro confronto contra o São Bento está agendado para sexta-feira, a partir das 15h, na cidade de Sorocaba, no Interior.