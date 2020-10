Nadal soma 98º vitória no 100º jogo em Roland Garros e pega algoz em Roma na semi

06/10/2020 | 21:33



O espanhol Rafael Nadal segue firme e arrasador na busca do 13° título em Roland Garros. Nesta terça-feira, ele disputou seu jogo de número 100 na terra batida francesa. E agora são impressionantes 98 vitórias no Grand Slam disputado no saibro, seu piso preferido.

A vítima da vez foi Jannik Sinner, derrotado por 3 a 0. O italiano conseguiu dar trabalho ao espanhol no primeiro set, e chegou a sacar com 6/5, mas cometeu dois erros, levou a quebra de serviço e a disputa foi para o tie-break. Perdeu a parcial com 7/6 (7/4) em 1h12.

Até então nesta edição de Roland Garros, nenhum tenista havia vencido cinco games de Nadal. O italiano conseguiu a proeza, mas foi mais um derrotado por 3 a 0. As parciais seguintes foram mais "tranquilas": 6/4 e 6/1.

Em busca de mais uma final, o atual tricampeão de Roland Garros terá pela frente Diego Schwartzman, 15° do mundo e de quem perdeu recentemente em Roma. O argentino fez 2 a 0 no espanhol, há menos de um mês, e disse que seria um sonho repetir o resultado em Roland Garros. No confronto geral, contudo, o espanhol tem ampla vantagem, de 9 a 1.

DEU POLÔNIA - Também nesta quarta-feira, a polonesa AquiIga Swiatek se garantiu nas semifinais da disputa feminina ao passar fácil pela italiana Martina Trevisan, por 2 será a 0, parciais de 6/3 e 6/1.