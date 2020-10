Jovem acusado de matar ex-mulher em São Bernardo é preso pela Deic

Bia Moço

Diário do Grande ABC



06/10/2020



A Deic (Delegacia de Investigações Criminais) prendeu, nesta terça-feira (6), Wagner Lima de Oliveira, 35 anos, após confessar ter matado a ex-mulher Claudia Fernanda Santos Oliveira, 25, desaparecida desde o dia 20 de setembro, depois de ter saído de sua casa, em Santo André, para visitar os filhos que estavam sob guarda paterna, em São Bernardo.

Na ocasião, a jovem foi até a casa de Wagner, com quem foi casada por dez anos, para passar um tempo com os dois meninos e, desde então, não foi mais vista, tampouco retornou o contato de amigos e familiares. A vítima de feminicídio era manicure e mantinha um salão na Rua Jurubatuba, no município são-bernardense e, embora estivesse devendo para agiotas e colegas – o que fez com que fosse ameaçada e procurada com frequência – nunca havia deixado o local, o que chamou atenção de sua sócia, além do amigo com quem dividia o apartamento, já que ela não retornou em ambos os endereços.

Diante do desaparecimento, o próprio autor procurou a polícia para registrar a ocorrência, que culminou na investigação criminal. Na tarde de ontem, Wagner acabou confessando a autoria do assassinato, por motivo de ciúmes e desgosto com declarações da ex-companheira.

Este foi o quarto feminicídio registrado na região este ano. Em maio um jovem matou a namorada e foi preso, também pela Deic, em São Bernardo. Em abril, um homem matou a ex-mulher e se matou em seguida, em Mauá, e em fevereiro, um homem foi preso por tentativa de feminicídio após agredir e manter em cárcere privado a ex-namorada, em São Bernardo. Em 2019, a região teve 11 feminicídios.

Familiares e amigos de Claudia temiam pelo pior, sobretudo porque afirmavam que Wagner teria entrado em contradição sobre as versões que contava sobre o domingo em que a jovem estava em sua casa. Segundo os depoimentos, a relação do casal era conturbada, e o ex-companheiro já tinha ameaçado a jovem com arma de fogo anteriormente.

A investigação foi presidida pelo delegado Cristiano Sacrini Ferreira, que desvendou a autoria do caso após ouvir diversas testemunhas e pessoas envolvidas com Claudia. Segundo a polícia, durante as apurações descobriram, através de pesquisas por sinal de celular, que Wagner, diferente do que tinha afirmado anteriormente, não teria ido em uma lanchonete com os filhos naquela noite, assim como o sinal do celular de Cláudia não notificava relação com a casa dele, tampouco com a dela.

Segundo o autor, durante a visita os dois acabaram mantendo relações, logo depois que ele informou que pretendia muda-se para Portugal para trabalhar como motorista. Na sequência, em conversa passaram a discutir sobre as traições de Claudia que, por sua vez, disse ao ex-companheiro que estava saindo com outros homens, assim como um amigo de Wagner. Ele afirma que a situação o deixou constrangido e irritado, momento em que pegou um revólver calibre 38, e com um travesseiro abafou o som do disparo, que acertou o lado esquerdo da cabeça de Claudia.

Ainda de acordo com o relato do criminoso, no dia dos fatos, os filhos estavam na casa e, para que não vissem a mãe morta, ele transportou o corpo da jovem dentro de um saco até às margens da rodovia Anchieta, depois da balsa do Riacho Grande. Wagner levou a polícia ontem ao local, onde o corpo foi encontrado e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).

Em depoimento, Wagner mostrou-se arrependido do ato, porém, justificou que teria sido "muito magoado" por Claudia. O homem revelou ainda que, enquanto casados, a jovem dizia que queria se prostituir, além de deixar dívidas que ele e o pai tiveram de arcar.

O Diário conversou com a equipe de investigação, que não descarta que Wagner tenha tido auxilio de terceiros para finalização do crime. O caso foi registrado no 3º DP (Assunção), porém, as investigações seguiram através da Deic.