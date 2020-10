10 extensões para navegador que você precisa conhecer

Marcella Blass

06/10/2020 | 19:18



As extensões para navegador são grandes aliadas para aumentar organização, produtividade e até aprimorar a interação com os browsers. Por isso, vale muito a pena buscar por essas ferramentas e entender quais são as melhores para a sua rotina de trabalho, estudo ou mesmo entretenimento.

Para melhorar a sua experiência de navegação, o 33Giga reuniu 10 extensões para Google Chrome (e qualquer outro navegador relacionado, como Opera e Vivaldi) que serão úteis para todos os perfis de usuário. Confira:

Uma das extensões mais práticas e úteis à disposição do usuário, a ferramenta facilita fazer capturas de telas. Ela permite personalizar o corte, selecionando manualmente a área que será recortada. Além disso, tem uma série de opções de edição (caneta, linha, marcador, texto e várias outras) e compartilhamento direto (sem a necessidade de salvar no computador) com outras pessoas.

A extensão tem como proposta suspender a atividade das abas que não estão em uso no navegador. Com isso, ela vai ajudar a economizar a memória do computador e o uso da internet. A ferramenta é extremamente útil no Google Chrome, que é conhecido por consumir muita memória RAM.

Receber um spoiler de um filme ou série que você ainda não assistiu pode ser bastante desagradável. Essa ferramenta vai te proteger de ser impactado por essas informações na internet, pois ele vai reconhecer e bloquear todas as publicações em sites e redes sociais que possam ter conteúdo relacionado.

A extensão vai facilitar a organização de tarefas e o planejamento diário e a longo prazo. Ela permite criar listas e facilita o controle da realização de cada tópico. Muito útil para quem trabalha com prazos e várias atividades simultâneas.

Os atalhos no teclado podem deixar a navegação muito mais rápida e prática do que pelo mouse. A extensão oferece uma série de atalhos pré-definidos, mas você pode editá-los para deixá-los mais intuitivos e adequados ao seu perfil de navegação. É possível ainda personalizar exceções caso você não queira que os atalhos funcionem em todos os sites.

A premissa aqui é transformar todas as novas abas do navegador em um painel pessoal. É possível personalizar essa área com ferramentas de produtividade, marcadores de página, previsão do tempo, feed de notícias, atalhos para sites específicos e até criar uma listinha de tarefas. Interessantíssimo para quem gosta de visualizar organização.

Tem procrastinado demais? A extensão StayFocusd vai te ajudar a ser mais produtivo, pois ele permite personalizar períodos de tempo para que sites específicos e redes sociais fiquem bloqueados. Assim, você pode trabalhar ou estudar sem distrações digitais.

Focada em privacidade e segurança, a extensão vai visualizar e bloquear os rastreadores invisíveis que coletam dados sobre a sua atividade na internet. Dessa forma, ela se propõe a garantir uma navegação muito mais rápida, privada e protegida.

É padrão que grandes sites, principalmente os que exigem loggin e informações sensíveis (como dados financeiros e de residência), estejam identificados como HTTPS – um protocolo que permite que os dados sejam transmitidos com uma conexão criptografada entre computador e servidor. Mas nem todos as páginas têm essa proteção, e é aí que essa extensão vai atuar. Ela vai adicionar uma camada extra de proteção quando você acessas esses sites, diminuindo a chance de ataques virtuais.

Hoje em dia, ter uma presença ativa na internet exige a criação de uma série de logins. Seguindo as recomendações gerais de segurança online, o ideal é que as senhas desses cadastros não sejam iguais entre si – o que significa decorar dezenas de combinações. Nesse sentido, a extensão vai te ajudar a gerenciar suas senhas com praticidade, decorando todas elas com segurança e te lembrando sempre que necessário. Só não dá pra esquecer a senha do próprio LasPass.