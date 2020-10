Na prateleira: confira os principais lançamentos de tecnologia da semana

Luchelle Furtado

06/10/2020 | 19:18



Semanalmente, o 33Giga reúne o que chegou ao mercado brasileiro quando o assunto são eletrônicos e gadgets em geral. As novidades vão desde roteadores até lâmpadas inteligentes. Confira o pacotão de lançamentos abaixo.

Microfone HyperX QuadCast S

O microfone HyperX QuadCast tem como novidade o QuadCast S, com iluminação RGB. O produto tem suporte shock mount antivibração e pop filter embutidos, sensor para modo “mudo” com acionamento por toque, indicador de status em LED e alta qualidade sonora para áudio claro e consistente.

Com quatro padrões polares – estéreo, omnidirecional, cardioide e bidirecional –, o microfone permite otimizar gravações, transmissões e videoconferências. O QuadCast S é compatível com diversos programas de conversação, tem certificações de qualidade Discord e TeamSpeak. Oferece suporte a PCs, Macs e PS4.

O HyperX QuadCast S chega ao mercado brasileiro na segunda quinzena de outubro com preço sugerido de R$ 1599,90. Para saber mais, clique aqui.

Roteador Archer C21, da TP-Link

O dispositivo, com velocidade Wi-Fi AC750 dual-band, conta com tecnologia AC. Operando nas frequências de 5 e 2,4 GHz, o Archer C21 fornecem, de acordo com a fabricante, conexão wi-fi estável e de longo alcance para usuários residenciais.

O C21 possui quatro antenas distribuídas para aumentar a cobertura de sinal. O Multi-Modo 3 em 1 viabiliza a utilização do equipamento nos modos roteador, access point e repetidor.

Como roteador, é possível compartilhar o acesso à internet com dispositivos wi-fi ou via cabo ethernet. No modo access point, o aparelho permite conversão de redes com fio em rede wireless. Enquanto repetidor, o C21 é integrado à rede wi-fi existente, estendendo o alcance e ampliando a cobertura. Para saber mais, clique aqui.

Smartphone K22 E K22+, da LG

Apesar de serem smartphones de entrada, os modelos contam com Inteligência Artificial, tela grande e resistência militar certificada. Como principal novidade, os dois smartphones foram equipados com tela de 6,2’’ HD+ 19:9 V Notch.

LG K22 e LG K22+ também foram equipados com conjunto de duas câmeras traseiras. A câmera principal possui 13MP e a tecnologia PDAF, que minimiza o desfoque. Já a segunda câmera possui uma lente macro de 2MP, possibilitando tirar fotos sem a necessidade de aumentar o zoom. A câmera frontal oferece 5MP.

Os modelos foram equipados com o processador Qualcomm 215 Quad-core de 1.3GHz, memória RAM de 2GB e 32GB de memória interna para o K22 e 3GM RAM e 64GB de memória interna para o K22+. Os preços sugeridos são R$ 999 (K22) e R$ 1.099 (K22+). São oferecidos nas cores Titânio, Azul e Vermelho. Para saber mais, clique aqui.

Smart Câmera 360° Bot Wi-Fi, da Positivo

Voltada a segurança de ambientes, a Smart Câmera 360° Bot Wi-Fi é inteligente e portátil. O gadget registra e transmite imagens em alta resolução e tem suporte para gravação na nuvem ou em cartão microSD de até 128GB.

A câmera identifica automaticamente movimentos e pode gerar notificações caso alguém passe diante do dispositivo, inclusive durante a noite. Ela conta com tecnologia de infravermelho para visão noturna.

O equipamento pode ser comandado e monitorado por meio do aplicativo gratuito da Positivo Casa Inteligente. Ele também tem suporte aos assistentes de voz Google Assistente e Alexa. Preço sugerido: R$ 399. Para saber mais, clique aqui.

Smart Lâmpada Retrô Wi-Fi, da Positivo

A nova Smart Lâmpada Retrô Wi-Fi proporciona ao usuário uma experiência vintage. O equipamento faz referência às tradicionais lâmpadas de filamento – tem vidro colorido em dourado e âmbar. Preço: R$ 149. Para saber mais, clique aqui.

Monitor Odyssey G7, da Samsung

O Odyssey G7 conta com curvatura de 1000R, taxa de atualização de 240Hz e do tempo de resposta de 1ms, HDR 600 e contraste eficiente. A imagem tem cores realistas com a resolução WQHD. O monitor é compatível com os principais softwares gráficos do mercado – GSync e AMD FreeSync.

O Odyssey G7 está disponível no Brasil na versão de 27″ e na cor preta. Além de contar com filetes de LED nas partes frontal e lateral do monitor, o modelo possui o Núcleo Infinito. O preço sugerido do monitor é de R$ 4.549. Para saber mais, clique aqui.

Monitor Odyssey G9, da Samsung

O Odyssey G9, que conta com as mesmas particularidades do Odyssey G7, tem como diferencial a tecnologia de resolução DQHD e o HDR 1000, com o nível mais elevado de contraste. A tela do Odyssey G9 tem 49″ em proporção 32:9. O usuário consegue ligar até duas fontes no mesmo monitor – duas CPUs, dois notebooks, dois videogames ou um dispositivo de cada – e operá-los ao mesmo tempo.

Com o recurso Easy Setting Box, é possível dividir a tela em diversas caixas, aprimorando experiências multitarefas. Disponível apenas na cor branca, o Odyssey G9 conta com o Núcleo Infinito na parte traseira. O preço sugerido é de R$ 11.599. Para saber mais, clique aqui.

Notebook E550, da 2A.M

O notebook E550 é, primariamente, voltado a quem gosta de jogar. Entretanto, não só. Todo cinza, com teclado retroiluminado em RGB customizável, o E550 é a opção também para profissionais que trabalham com programas de design, engenharia, edição e arquitetura.

Disponível em três configurações base, todos os modelos têm capacidade de renderização compatível com projetos que exijam placa de vídeo dedicada e contam com tela IPS Full HD de 15,6’’. Ele oferece cores e níveis de preto de qualidade, além de ângulo de visão otimizado para evitar reflexos. Para saber mais, clique aqui.

