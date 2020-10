Google lança identificador de golpes telefônicos; veja como usar

Da Redação

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



O Google anunciou nova funcionalidade no Android para evitar spam e fraude no telefone. A partir de agora, o discador da empresa passa a reconhecer ligações de golpistas. Para baixar o app, basta entrar aqui.

Uma vez instalado no celular, é necessário torná-lo o app padrão para gerenciar ligações. Feito isso, toda vez que o usuário receber chamadas, ele informará se se trata de uma fonte verificada – por meio de uma marca azul –, mostrará o nome na tela e uma breve descrição do motivo da chamada.

Interface da funcionalidade em ação; até agora, o Google Phone não permite bloquear golpes por padrão

Trata-se de uma versão simplificada (e bem mais incipiente) do app True Caller. O 33Giga já falou sobre esse aplicativo, gratuito e essencial, aqui.

No sistema do Google, as empresas precisam se cadastrar e, aí, ganham o selo de companhia confiável. Por enquanto, o projeto está em operação em países como Estados Unidos, México, Brasil, Espanha ou Índia.

“Os ataques de vishing aumentaram durante a pandemia. O uso dessa técnica de engenharia social para enganar os usuários por meio de chamadas telefônicas que se fazem passar por uma empresa ou instituição tem sido muito ativo”, conta Camilo Gutiérrez Amaya, chefe do Laboratório de Pesquisa da ESET América Latina.

“Nos Estados Unidos, agências alertaram em agosto sobre o aumento desse tipo de ataque, aproveitando o fato de que muitas pessoas estão em teletrabalho”, aponta o especialista da empresa de segurança.

Na América Latina, ainda de acordo com a ESET, também estão aproveitando o isolamento. Durante vários meses, foram registrados casos de golpes telefônicos em que se fazem passar por organizações como a Administração Nacional da Previdência Social (ANSES) ou instituições bancárias para roubar dados pessoais e dinheiro.

“É importante estar ciente das ameaças mais recentes para levar em consideração as medidas de proteção necessárias, tanto em empresas quanto para usuários domésticos’, diz Amaya. “A educação é fundamental para manter a segurança dos dados: ter senhas fortes, atualizar sistemas, ter uma solução de segurança em todos os dispositivos e estar atento às informações que disponibilizamos online, ajuda-nos a desfrutar da Internet com segurança.”