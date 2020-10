Fall Guys: jogo ganhará nova temporada em 8 de outubro

Marcella Blass

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



Fall Guys foi um dos jogos de maior sucesso em downloads deste ano, especialmente após ser liberado de graça na PS Plus. Para continuar a manter o game em alta, a Mediatonic, responsável pelo título, anunciou que a segunda temporada da aventura chega ao público na próxima quinta-feira, 8 de outubro.

Diferentemente da primeira temporada, que tem uma roupagem genérica dentro do mundo de Fall Guys, a segunda será ambientada na Idade Média. Todas as provas, os cenários e (claro) as roupinhas terão o tema medieval. Então, prepare-se para uma viagem competitiva e insana por castelos, fortalezas, pontes levadiças, bruxas, magos e dragões.

Atualmente, o jogo está disponível para PlayStation 4 e PC. Confira mais detalhes sobre a segunda temporada de Fall Guys, os cenários e as roupas no vídeo abaixo: