Desktop e web: Os melhores programas gratuitos de 2020

A cada ano, o 33Giga avalia dezenas de software – desde aqueles que são voltados puramente à diversão como os de uso profissional e de nicho. Nesta relação, a equipe de reportagem reuniu os melhores programas gratuitos – desktop ou web – voltados à produtividade do dia a dia.

São essenciais que valem o download ou o acesso via navegador.

Navegadores



Opera

É altamente personalizável, conta com diversos recursos de segurança (bloqueio de anúncios, VPN integrada) e, além de permitir extensões próprias, também aceita as do Google Chrome. É rápido, oferece sincronia com a versão mobile e tem suporte nativo a WhatsApp Web, Facebook Messenger e outros. O preferido do 33Giga (92%, com margem de erro, utiliza). Para baixar, clique aqui.



Vivaldi

Navegador criado pelo mesmo responsável pelo Opera, agrada pela versatilidade e customização levada a sério. O usuário pode mexer tanto nas configurações que consegue navegar até de ponta cabeça, com as abas na lateral. Fora isso, costuma ser rápido e tem as mesmas qualidades que os outros do mercado (extensões, gerenciador de downloads). Para experimentar, entre aqui.

Discos virtuais (armazenamento)

Google Drive

Se a usabilidade não é o ponto forte desse disco virtual, ele compensa com todo o resto. Oferece um programa para sincronizar o que está no computador com a nuvem e tem app para acessá-lo no smartphone. E ainda disponibiliza 16 GB de espaço – para isso, basta entrar com suas credenciais da Google ou criar uma conta no primeiro acesso. Para mais, clique aqui.

OneDrive

Oferece 5 GB de espaço gratuito (que pode até se tornar 15 GB, de acordo com algumas configurações de backup). Em especial, é bem útil para quem deseja armazenar fotografias e acessá-las de qualquer lugar e dispositivo. É bastante simples de operar e, como é da Microsoft, conversa muito bem com o Windows e os softwares da empresa. Para mais, clique aqui.

Edição de imagens

PhotoScape

Programa de edição de imagens clássico, ele tem interface intuitiva e uma série de ferramentas fáceis de usar. Ideal para quem não tem experiência com edição fazer recortes, montagens, colagens e até criar GIFs. A organização geral do PhotoScape também é muito boa e permite navegação fácil de um recurso para o outro. Saiba mais aqui.

Irfanview

Programinha simples que permite editar imagens rapidamente. Tem poucos recursos, se comparado ao Gimp ou Photoshop, mas o que oferece quebra um galhão para cortes, rabiscos, borrões. Contudo, é preciso ficar esperto na instalação, porque a empresa que o desenvolve insiste em empurrar um monte de coisa junto. Mais informações, aqui.

Paint

Esse não tem nem que baixar – se você usa Windows, ele está em seu computador. Faz parte do pacote de programas inclusos na compra do sistema operacional. Trata-se do mais simples e intuitivo programa para lidar com imagens. Permite colagens, recortes e uma série de aplicações – é tão fácil de mexer que qualquer criança de 6 anos consegue operar. Para abrir, basta ir à barra de pesquisas do seu Windows e digitar Paint. (Não confundir com Paint 3D – difícil à beça de operar, é indicado para crianças a partir de 10.)

Videoconferência

Google Meet

No começo da pandemia, era um serviço muito limitado. Travava. Não permitia muitos participantes. Com o passar dos meses – assim como aconteceu com seu concorrente Teams –, implementou melhorias gerais de conexão, áudio e vídeo. De repente, se tornou o melhor e mais confiável sistema de videoconferência – sem limitação de tempo de uso, com suporte a smartphone, desktop e navegador. E mais: a partir da caixa de entrada do Gmail, qualquer um pode acessá-lo ou iniciar sua reunião. Para criar uma, entre aqui.

Troca de mensagens

WhatsApp

Essa plataforma tem a versão tradicional em app, mas pode ser usada no computador por meio do navegador – em formato web. Não é, nem de perto, o melhor programa para trocar mensagens (o Telegram é muito superior), entretanto, é o mais popular. Como se sabe, “se um não quer, dois não conversam” e “deve-se ir aonde o povo está”. Por isso, ele está indicado aqui: é a forma mais fácil, atualmente, de encontrar e conversa com alguém (além de transferir arquivos, contatos etc). Use-o aqui.

Messenger (Facebook)

Utilizado como um recurso de bate-papo pelo Facebook, é ideal para enviar mensagens de texto e de áudio, além de fazer ligação por vídeo. Na conversa, inclusive, é possível utilizar recursos como figurinhas e GIFs. Como ele permite que você envie mensagem para si mesmo, serve como repositório de lembretes, arquivos e o que se desejar. Para saber mais, clique aqui.

Slack*

Esse aparece na lista com asterisco porque é gratuito – mas para empresas. É possível conversar, fazer videoconferências, trocar arquivos, criar salas de chats (incluindo os membros de acordo com o assunto ou o projeto). Entretanto, para incluir usuários, todos devem ter a mesma terminação em seu email (por exemplo, fulano@33giga.com.br, sicrano@33giga.com.br, beltrano@33giga.com.br). Vale experimentar porque é, de longe, a melhor ferramenta de comunicação e produtividade gratuita da web. Saiba mais, aqui.

Pacote de escritório

Google Docs

Esse pacote de escritório aparece meio que embutido no Google Drive, mas funciona de forma independente. Por meio do navegador, o usuário pode criar e editar textos, planilhas, apresentações e formulários. A pessoa consegue, nessa plataforma, compartilhar arquivos ou editá-los conjuntamente. Para tudo isso, basta uma conta no Google. Para usar, só entrar aqui.

LibreOffice

Popular entre os usuários de Linux, o LibreOffice é uma das poucas opções gratuitas e que funciona de modo off-line. Basta instalar o pacote no computador para ter acesso aos programas que criam – e editam – textos, planilhas, apresentações e outros. Embora não seja tão robusto e completo quanto o Microsoft Office, o LibreOffice pode ser útil a usuários menos avançados e consegue suprir boa parte das necessidades. Caso deseje baixá-lo, clique aqui.

Edição de vídeo

LightWorks

É bem verdade que o LightWorks não tem uma interface familiar e intuitiva. Porém, com um pouco de paciência – e alguns tutoriais no YouTube – dá para compreender seu valor. Esse editor permite uma edição completa de vídeos, possibilitando cortes, adição de efeitos, transições e trilha sonora. Todos os detalhes do programa estão disponíveis aqui.

Edição de áudio

Audacity

Software de edição sonora, é ideal para quem não tem tanta experiência e busca um editor versátil e fácil de usar. Disponível nas plataformas Windows, Linux e Mac, o programa também faz gravação de áudio. Para saber mais sobre o Audacity, clique aqui.

Aleatórios A coleção a seguir é uma série de programinhas e soluções que podem ser úteis no dia a dia de acordo com sua necessidade. Todos gratuitos, são os prediletos da casa do 33Giga. Evernote – O software é focado em produtividade e organização de tarefas de trabalho, estudo e da casa por meio de um sistema de criação de notas. Além da web, ele está disponível para desktop e dispositivos móveis.

LightShot – Facilita a captura (o famoso Print) rápida de tela, com personalização de tamanho e até edição básica das imagem.

Online Audio Converter – Em poucos cliques, a ferramenta online permite alterar o formato e a qualidade de arquivos de áudio.

oTrancribe – Transcrição de áudio prática e completa diretamente do navegador.

Instawload – O site permite fazer o download de fotos e vídeos do Instagram em poucos cliques. Basta colar o link e baixar o conteúdo.

Discord – A plataforma de voz facilita a criação de canais para a comunicação online por texto, áudio e vídeo.

WeTransfer – Transferência de arquivos grandes com dificuldade zero.

VSO Image Resizer – Redimensiona imagens por lote vapt vupt.

Franz – Reúne exemplarmente, em uma interface, diversos comunicadores.

iLovePDF – Pega os PDF tudo e faz o diabo.

*com reportagem de Leo Alves, Luchelle Furtado e Marcella Blass