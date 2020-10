Testamos: CyberGhost VPN é competente e muito fácil de usar

Marcella Blass

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



As VPNs (Redes Virtuais Privadas) têm sido cada vez mais buscadas pelos usuários. O principal motivo é porque elas facilitam o acesso seguro aos catálogos internacionais de serviços de streaming como Netflix e Prime Video. Na prática, o que elas fazem é ocultar o seu IP e proteger a sua localização geográfica e identidade digital – o que é muito útil também no uso de redes Wi-Fi públicas e em transações online delicadas.

Entre as empresas mais populares que oferecem esse serviço está a CyberGhost VPN. Ela permite se conectar a 6600 servidores em mais de 90 países com um excelente custo-benefício e interface muito fácil de usar.

Experiência tranquila

Para quem nunca teve contato com uma VPN, a interface do sistema da CyberGhost não oferece nenhuma dificuldade. Pelo contrário, ela é bastante intuitiva, e guia o usuário pelo caminho que ele deve seguir para executar configurações e se conectar ao servidor que deseja.

A experiência começa já no site. Na página inicial da conta, o usuário consegue ver todos os dispositivos que estão conectados ao serviço naquele momento – de um total de sete permitidos simultaneamente – e pode removê-los, se necessário. Lá também fica todas as informações pessoas e de cobrança.

O software para desktop, que é por onde o usuário faz o controle da conexão com os servidores, também é muito amigável e intuitivo. Em uma coluna lateral, ele reúne todas as funcionalidades que o usuário pode controlar, e a navegação é feita em poucos cliques. O mesmo vale para os aplicativos mobile e o controle em dispositivos como o Amazon Fire TV Stick.

Na prática

Nos testes do 33Giga, os servidores do CyberGhost se mostraram bastante competentes. O primeiro ponto a destacar é que a conexão é concluída em segundos. Depois, a VPN afeta muito levemente a qualidade da internet, mas não atrapalha a experiência de navegação e trabalho do dia a dia – em e-mail, redes sociais, pesquisas.

A VPN também se mantém satisfatória nos momentos que exigem um pouco mais da conexão, como em live streams na Twitch, conteúdo do YouTube e principalmente em streaming de áudio e vídeo. Todos eles rodam liso, sem engasgos ou lentidão na conexão. Entretanto, as velocidades de download e upload são afetadas e podem enfrentar momentos em que ficam um pouco mais baixas.

E o preço disso tudo?

Em comparação com outras VPN do mercado, a CyberGhost tem um custo-benefício bacana. Porém, esse ponto positivo só se aplica aos planos anuais. Se o usuário decidir pagar mês a mês, o valor será de R$48,65. Já no plano anual a mensalidade cai para R$10,29 na modalidade tradicional e R$ 16,49 no pacote com os serviços Password Manager e CyberGhost ID Guard.

Por outro lado, os planos anuais são totalmente reembolsáveis em 45 dias. Dessa forma, se você não achar que a experiência faz jus ao seu valor, você pode pedir toda a grana de volta.