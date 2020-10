10 séries curtinhas para assistir de uma vez

Marcella Blass

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



Nem toda história precisa de dezenas de episódios para ser bem contada. Por isso, muitos serviços de streaming têm investido em séries mais curtas ou com temporadas e episódios independentes entre si – que dão ao espectador a liberdade de assistir como bem entender.

Se você é daqueles que não curte acompanhar produções com muitas temporadas ou está procurando algo legal para começar e terminar em um final de semana, o 33Giga te indica 10 séries de apenas uma temporada para assistir de uma vez.

Black Mirror

Atualmente, a série original Netflix está em seu quinto ano. Mas não apenas as temporadas como os episódios são independentes entre si, dessa forma, você pode assisti-los na ordem que mais interessar – priorizando, por exemplo, as sinopses que mais atraírem a sua atenção. Um dos grandes na internet é “Toda a sua história”, terceiro episódio da primeira temporadas, que pode ser um bom ponto de partida.

American Horror Story

Apesar de ter nove temporadas até o momento (e girar em torno do mesmo universo), todas elas tem uma história individual. Dessa forma, você pode assistir as temporadas que pelas quais mais se interessar pela temática. Como o nome já indica, essa é uma série de terror, que já abordou temas como casas mal assombradas, bruxas, show de horrores, maldições históricas e uma série de bizarrices. Atualmente, a trama está no catálogo do Prime Video.

Nota da redação do 33Giga: a temporada 9, American Horror Story – Apocalypse, é única que precisa de contexto de algumas das temporadas anteriores (em especial Murder House e Coven) para ser compreendida.

Se Eu Não Tivesse Te Conhecido

Em dez episódios originais Netflix, a série acompanha Eduard, que após perder sua família em uma acidente trágico viaja por universos paralelos para reencontrar as pessoas que ama. A trama acelera quando, em luto profundo, o homem conhece uma mulher misteriosa que o oferece a chance de viver em uma realidade na qual sua família ainda está viva.

Olhos Que Condenam

Baseada em fatos reais, a série conta a história dos “Cinco do Central Park”, adolescentes negros que são injustamente acusados de atacar e matar uma mulher no Central Park, na Nova York do ano de 1989. Em quatro episódios intensos, na Netflix, a série escancara o racismo no sistema judiciário norte-americano. Vale lembrar que essa é uma produção bastante pesada, mas extremamente necessária para incentivar o debate sobre o assunto.

Mandou Bem

Esta não é uma série propriamente dita, mas um reality show culinário bastante peculiar disponível na Netflix. Diferentemente de outros programas que procuram o melhor entre os melhores, aqui o foco é encontrar o melhor entre os piores. Divertidíssimo e com episódios curtinhos, o título original é dos Estados Unidos, mas tem variações em várias partes do mundo, como Espanha, México, França e Alemanha.

Chernobyl

Em cinco episódios, a minissérie transmitida pela HBO gira em torno do acidente nuclear na usina de Chernobil, em 1986, na Ucrânia. A história destaca como aconteceu e quais motivos levaram à tragédia, além de mostrar como uma série de profissionais de diferentes áreas se sacrificou para evitar uma desgraça maior.

Sharp Objects

Baseado no livro de mesmo nome, a série da HBO traz uma história densa sobre questões psicológicas em uma temporada de oito episódios. Na trama, após passar por um hospital psiquiátrico e ainda lidando com problemas de alcoolismo, uma jornalista é forçada a voltar à sua cidade natal para investigar o desaparecimento de duas meninas – e enfrentar questões familiares do passado.

Maniac

A minissérie da Nettflix mistura comédia e drama em um enredo futurista. Com estética dos anos 1980, a trama acompanha Owen e Annie em uma viagem pelas profundezas de suas mentes – enquanto um grupo de cientistas usa as experiencias psíquicas vividas por eles como caminho para criar um medicamento que promete curar transtornos mentais.

Maldição da Residência Hill

Em dez episódios, a série original Netflix viaja entre o passado e o presente de uma família devastada por memórias assustadoras de uma casa de infância – e os eventos traumáticos que os expulsaram de lá. Aqui, mais do que sustos e desconforto, também são explorados assuntos como vícios, doenças psiquiátricas e dramas familiares, que, apesar da fantasia, aproximam a série da realidade.

Love, Death + Robots

A série de animação da Netflix tem 18 episódios com duração de menos de 20 minutos. Todos os episódios são independentes entre si, mas conectados pelos assuntos amor, morte e robôs. A trama, em sua maioria, é futurista (assim como Black Mirror, lá no começo da lista) e a estética dos episódios varia de acordo com a produção.

Safe

Após a morte de sua esposa, Tom passa a criar sozinho as duas filhas do casal. A família mora em uma comunidade fechada, aparentemente tranquila e amistosa, mas quando uma de suas filhas desaparece em circunstâncias misteriosas, ele começa a descobrir o lado obscuro das pessoas que vivem ao seu redor. A série está disponível na Netflix.