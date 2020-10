11 sugestões de presentes tech para o Dia das Crianças

Bianca Bellucci

06/10/2020 | 19:18



O Dia das Crianças é comemorado em 12 de outubro. Se você ainda não comprou o presente do seu filho e o pequeno não deu pistas do que quer, o 33Giga te ajuda nessa caça. A seguir, você confere 11 sugestões tecnológicas a partir de R$ 80.

Uma boa opção para os pequenos que adoram games. Aqui, basta encaixar um celular Android, ajustar o gadget à cabeça e desfrutar a experiência de realidade virtual. O aparelho é compatível com dispositivos que têm entre 3,5 e 6 polegadas. Preço sugerido: R$ 79,90.

2. Laptop Infantil, da Candide

Em tempos de home office, a pedida para chamar a atenção das crianças para o aprendizado em casa é usar artifícios lúdicos. Os laptops da Candide reúnem diferentes atividades, como perguntas e respostas, equações matemáticas, ortografia e música, além de ser bilíngue (português e inglês). Os brinquedos são personalizados por personagens queridos da criançada, como L.O.L., Barbie, Vingadores e Liga da Justiça. São indicados para crianças a partir de 3 anos. Preço sugerido: R$ 79,90.

Colorido e com uma estampa bem simpática, o fone de ouvido da OEX vem com um diferencial bem interessante: a potência é limitada. São apenas 15 mW para não agredir os ouvidos dos pequenos. Outro detalhe interessante são as diferentes texturas usadas pelo produto. Enquanto os alto-falantes são acolchoados por dentro e emborrachados por fora, a haste é antiderrapante. Preço sugerido: R$ 79,90.

Este presente vai transformar as crianças em verdadeiras popstars. A caixa de som vem com luzes temáticas e conexão via Bluetooth. Tem durabilidade de até 5 horas, alça para transporte e tamanho pensado para as mãos pequenininhas. Conta ainda com uma cartela de adesivos. Preço sugerido: R$ 179.

Esta sugestão vai divertir a família inteira. Isso porque, após montar o dinossauro com as peças de madeira, um sensor sonoro detecta palmas e faz o brinquedo andar. É necessário uma palma para ele ir para frente, duas para virar à direita e três para a esquerda. Precisa de três pilhas AAA (não inclusas). Preço sugerido: R$ 269,90.

Febre nos anos 1990, a versão atualizada deste karaokê portátil tem display LCD, conexão Bluetooth e entrada USB. O microfone permite que a criança solte a voz, podendo usar seu tom natural ou quatro efeitos diferentes. Ainda conta com rádio FM e bateria recarregável de 1.800 mAh. Preço sugerido: R$ 379.

Boa sugestão para pais e filhos curtirem juntos. Enquanto o adulto relembra esse clássico da década de 1990, o pequeno tem a oportunidade de se divertir com 22 games icônicos, como Sonic 3 e Alex Kidd – sem contar o fato de ser compatível com cartuchos originais. Vem com dois joysticks desenhados para parecer com o original. Preço sugerido: R$ 479.

Tablet voltado especialmente para crianças de 4 a 8 anos. Vem com aplicativos especiais, como o YouTube Kids e conteúdo exclusivo dos Minions, além do controle parental, para adultos gerenciarem os acessos dos pequenos. Para maior segurança das crianças, o aparelho sai de fábrica protegido com uma capa de silicone e uma bolsa que facilita o transporte do aparelho. Preço sugerido: R$ 549.

Se você acredita que está na hora do seu filho ganhar o primeiro smartphone, uma boa opção é comprar um celular de entrada, ou seja, aquele modelo mais simples, ideal para quem usa apenas funções básicas. O dispositivo da Motorola vem com tela de 5,5 polegadas, câmera de 13 megapixels e 32 GB de memória interna. Está disponível nas cores cinza e azul. Preço sugerido: R$ 809,10.

Sugestão para os pequenos artistas da família. Esse produto conta com uma caneta leve, precisa e que se adapta a cada estilo de traço. A mesa digitalizadora, por sua vez, tem tamanho ideal para crianças e adolescentes. A conexão é feita via USB ou Bluetooth. É compatível com Windows, Android e Mac. Preço sugerido: R$ 1.299.

O hoverboard é uma espécie de skate elétrico. Muito além de uma brincadeira, entretanto, o gadget é ideal para desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora dos pequenos. Este modelo tem rodas de 6,5 polegadas e luz de LED frontal. Chega a uma velocidade de 10 km/h e suporta até 100 kg. Está disponível nas cores vermelho e preto. Preço sugerido: R$ 1.499.

