Atriz de A Escolha Perfeita é celebridade mais perigosa para buscar na internet

Bianca Bellucci

Do 33Giga



06/10/2020 | 19:18



A atriz Anna Kendrick está no topo da lista da McAfee de celebridades mais perigosas para se pesquisar online. No último levantamento da empresa de segurança, a norte-americana ocupava o quarto lugar do ranking. Ela pulou para a primeira posição em 2020 devido ao recente lançamento do filme Trolls 2, no qual dá voz à Princesa Poppy. Sem contar as franquias populares em que participa, como Crepúsculo e A Escolha Perfeita.

Para realizar o ranking Most Dangerous Celebrities 2020, a McAfee utilizou o Google API Console para realizar pesquisas em celular, PC e plataforma, juntamente com termos de modificação. Na prática, o nome da celebridade foi buscado ao lado de “torrent”, “mp3 grátis”, “nudes” e “download pirata”. Com estes dados em mãos, a empresa usou o McAfee WebAdvisor para descobrir o grau de risco de cada site. Eles receberam uma pontuação entre 127 negativos e 127 positivos. Quanto mais alto o número, mas perigosa era a página e a busca pela celebridade.

Abaixo, você confere o ranking completo das celebridades mais perigosas da internet, de acordo com a McAfee:

1. Anna Kendrick

2. Sean Combs (também conhecido como P. Diddy)

3. Blake Lively

4. Mariah Carey

5. Justin Timberlake

6. Taylor Swift

7. Jimmy Kimmel

8. Julia Roberts

9. Kate McKinnon

10. Jason Derulo

Dicas para ajudar os usuários a ficarem seguros online

Para você não cair em ciladas online, a McAfee separou dicas que prometem um comportamento mais seguro. Confira:

– Cuidado com o que você clica: Os usuários que procuram filmes populares da última década, assim como atualizações sobre suas celebridades favoritas, devem ser cautelosos e clicar apenas em links de fontes confiáveis. O mais seguro a se fazer é esperar pelos lançamentos oficiais e aproveitar plataformas legítimas de TV e streaming de vídeo, em vez de visitar sites de terceiros que podem conter malware.

– Evite streaming ilegal e downloads suspeitos: Seja para curtir os maiores sucessos de Justin Timberlake ou correr para ouvir o álbum surpresa de Taylor Swift, é importante usar apenas plataformas de streaming de música legítimas – mesmo que tenham um custo. Downloads ilegais estão repletos de malware ou adware disfarçados de arquivos mp3.

– Proteja sua segurança online com um antivírus: Proteja-se dos cibercriminosos com uma solução de segurança abrangente. Isso pode ajudar a mantê-lo longe de malware, ataques de phishing e outras ameaças cibernéticas.

– Use software de controle parental: As crianças também são fãs de celebridades. Então, certifique-se de que sejam definidos limites para seus filhos e use um software de controle parental para ajudar a minimizar a exposição a sites potencialmente maliciosos ou inadequados.